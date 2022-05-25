Kalush Оrchestra выставили на аукцион хрустальный микрофон победителя Евровидения

15:57 25 мая Киев, Украина

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, как и обещал, выставил кубок “Евровидения-2022” на аукцион, кроме статуэтки будет продана и розовая панама, в которой солист выступал на песенном конкурсе.

Об этом он сообщил в видеообращении, записанном на английском языке вместе с ведущим Сергеем Притулой.

"Ребята отдают свой стеклянный микрофон для помощи ВСУ! А вдобавок еще и свою легендарную розовую панамку, аналогов которой в мире нет, для помощи Украинской Армии! А мы помогаем провести розыгрыш и распорядиться средствами через Благотворительный Фонд Сергея Притулы. Все пойдет на то, чтобы делать смерть врагам и победу Украины", - заявил Притула.

Покупателя шляпы определят рандомно среди участников аукциона, перечисливших донат в 5 евро. Количество донатов не ограничено.



Статуэтка Евровидения достанется тому, кто предложит за нее самую большую сумму. Аукцион закончится 28 мая в 19.00.



Все собранные средства пойдут на помощь украинской армии.