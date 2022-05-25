Kalush Оrchestra выставили на аукцион хрустальный микрофон победителя Евровидения

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, как и обещал, выставил кубок “Евровидения-2022” на аукцион, кроме статуэтки будет продана и розовая панама, в которой солист выступал на песенном конкурсе.
Об этом он сообщил в видеообращении, записанном на английском языке вместе с ведущим Сергеем Притулой.
Покупателя шляпы определят рандомно среди участников аукциона, перечисливших донат в 5 евро. Количество донатов не ограничено.
Статуэтка Евровидения достанется тому, кто предложит за нее самую большую сумму. Аукцион закончится 28 мая в 19.00.
Все собранные средства пойдут на помощь украинской армии.
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