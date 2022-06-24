"Little Big" выпустили новый клип с антивоенным посылом

17:05 24 июня Киев, Украина

Российская группа Little Big выпустила «антивоенный манифест» — песню «Generation Cancellation». И объявила, что уезжает из россии. Получился очень сильный видеоряд. В рф клип уже блокируют.

«Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны», — заявили музыканты в описании клипа.

Участники Little Big, ранее уже выступавшие против вторжения россии в Украину, заявили, что в своем новом клипе они «критикуют войну, пропаганду и политику… с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию».

«Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны», — сказал лидер Little Big Илья Прусикин («Ильич»).

В сообщении группы сказано, что сейчас она базируется в Лос-Анджелесе.