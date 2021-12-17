Wizz Air вернет прямые рейсы в ОАЭ из Украины

13:20 13 Июль Киев, Украина

В системе бронирования авиакомпании Wizz Air появились билеты в Объединенными Арабскими Эмиратами. По предварительным данным, авиасообщение между Украиной и ОАЭ восстановится с 1 октября.

Авиакомпания намерена летать между Одессой и столицей ОАЭ — Абу-Даби. Город расположен в 140 км от Дубая. Продажа билетов открыта на рейсы с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.



Перелет в октябре из Одессы в Абу-Даби стоит минимум 1460 грн, из Абу-Даби в Одессу — 870 грн. Самый низкий тариф Basic предусматривает перевозку только ручной клади с габаритами до 40 × 30 × 20 см и весом до 10 кг.



Полеты будет выполнять созданная в Абу-Даби дочерняя компания Wizz Air. Маршрутная сеть также включает рейсы в Ереван, Софию, Афины, Кутаиси, Александрию, Ларнаки, Катовице, Бухарест, Клуж-Напока и Будапешт.



Между Киевом и Дубай полеты выполняла украинская дочка Wizz Air. Лоу-кост обслуживал линию с октября 2013 по март 2014. Из-за начала экономического кризиса и военных действий в Украине авиаперевозчик пересмотрел свою стратегию развития, отказался от получения пятого самолета, сократил флот до двух авиалайнеров, а в 2015 году прекратил полеты.