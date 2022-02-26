DigitalRoad: в Украине создадут е-паспорта дорог

17:52 02 Октябрь Киев, Украина

Мининфраструктуры объявило о начале первого этапа проекта DigitalRoad по созданию сервиса паспортизации сети автодорог Украины.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий , стартует проект оцифровки местных автодорог для обеспечения сбора геокоординат и создания отдельной базы данных.

"Укравтодор" уже задал темп по восстановлению дорог государственного значения. И мы должны заимствовать этот опыт для ремонта и строительства качественных местных дорог, преодолевая все возможные сложности, которые возникают", - сказал министр.

Оцифровка автодорог позволит осуществлять действенный мониторинг на местах, а также формировать автоматические отчетности и визуализации на картах объектов ремонтов дорог.



Проект планируют полностью завершить в 2021 году.



