DigitalRoad: в Украине создадут е-паспорта дорог

Мининфраструктуры объявило о начале первого этапа проекта DigitalRoad по созданию сервиса паспортизации сети автодорог Украины.
Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, стартует проект оцифровки местных автодорог для обеспечения сбора геокоординат и создания отдельной базы данных.
Оцифровка автодорог позволит осуществлять действенный мониторинг на местах, а также формировать автоматические отчетности и визуализации на картах объектов ремонтов дорог.
Проект планируют полностью завершить в 2021 году.
Проект планируют полностью завершить в 2021 году.
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