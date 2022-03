«Out of Scope»: в Киеве пройдет выставка, посвященная правам женщин

Завтра, 15 октября, стартует выставка «Out of Scope», главная тема мероприятия - гендер, права и роль женщины в современном мире.На выставке представят работы именитых украинских и международных художников, среди которых Илья Чичкан, Валерия Трубина, Марина Скугарева, Маша Шубина, Алевтина Кахидзе, Александр Ройтбурд и другие.Посетители смогут увидеть монументальные живописные работы на тему гендера, видеоинсталляции, скульптуры, фотографии и графику, созданную на основе исследования British Council и тд.Выставка пройдет в рамках проекта «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи», который финансируется Европейским Союзом. Инициатором проекта стала галерея современного искусства Forsa Gallery, кураторами выступили арт-экспертка, галеристка Алиса Нанавова, художница Татьяна Малиновская и директорка ЦСИ «ЕрмиловЦентр» Наталия Иванова.По словам организаторов, современный тренд на «сильную, стильную, самостоятельную» женщину возникает в попытках освободить феминность от оков Kinder, Küche, Kirche (Дети, Кухня, Церковь). Но в реальности он превращается в новые рамки относительно того, какой должна быть женщина. Out of Scope — это попытка выйти за эти пределы в мир бесконечных возможностей, своеобразное Эльдорадо, где ты можешь быть (или не быть) собой (или кем-то другим), превратиться в мужчину, жить, как домохозяйка с 50-х и тому подобное…