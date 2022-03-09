«Out of Scope»: в Киеве пройдет выставка, посвященная правам женщин

18:33 14 Октябрь Киев, Украина





На выставке представят работы именитых украинских и международных художников, среди которых Илья Чичкан, Валерия Трубина, Марина Скугарева, Маша Шубина, Алевтина Кахидзе, Александр Ройтбурд и другие.



Посетители смогут увидеть монументальные живописные работы на тему гендера, видеоинсталляции, скульптуры, фотографии и графику, созданную на основе исследования British Council и тд.



Выставка пройдет в рамках проекта «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи», который финансируется Европейским Союзом. Инициатором проекта стала галерея современного искусства Forsa Gallery, кураторами выступили арт-экспертка, галеристка Алиса Нанавова, художница Татьяна Малиновская и директорка ЦСИ «ЕрмиловЦентр» Наталия Иванова.



По словам организаторов, современный тренд на «сильную, стильную, самостоятельную» женщину возникает в попытках освободить феминность от оков Kinder, Küche, Kirche (Дети, Кухня, Церковь). Но в реальности он превращается в новые рамки относительно того, какой должна быть женщина. Out of Scope — это попытка выйти за эти пределы в мир бесконечных возможностей, своеобразное Эльдорадо, где ты можешь быть (или не быть) собой (или кем-то другим), превратиться в мужчину, жить, как домохозяйка с 50-х и тому подобное… Завтра, 15 октября, стартует выставка «Out of Scope», главная тема мероприятия - гендер, права и роль женщины в современном мире.На выставке представят работы именитых украинских и международных художников, среди которых Илья Чичкан, Валерия Трубина, Марина Скугарева, Маша Шубина, Алевтина Кахидзе, Александр Ройтбурд и другие.Посетители смогут увидеть монументальные живописные работы на тему гендера, видеоинсталляции, скульптуры, фотографии и графику, созданную на основе исследования British Council и тд.Выставка пройдет в рамках проекта «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи», который финансируется Европейским Союзом. Инициатором проекта стала галерея современного искусства Forsa Gallery, кураторами выступили арт-экспертка, галеристка Алиса Нанавова, художница Татьяна Малиновская и директорка ЦСИ «ЕрмиловЦентр» Наталия Иванова.По словам организаторов, современный тренд на «сильную, стильную, самостоятельную» женщину возникает в попытках освободить феминность от оков Kinder, Küche, Kirche (Дети, Кухня, Церковь). Но в реальности он превращается в новые рамки относительно того, какой должна быть женщина. Out of Scope — это попытка выйти за эти пределы в мир бесконечных возможностей, своеобразное Эльдорадо, где ты можешь быть (или не быть) собой (или кем-то другим), превратиться в мужчину, жить, как домохозяйка с 50-х и тому подобное…

«Проект должен создать условия для глубокого погружения в контекст и поиска другой точки зрения. Мы размышляли над историей Рут Гинзбург, находили раритетные издания TIMES, посвященные теме гендера, изучали отчеты British Council и обрабатывали другие источники. Надеюсь, нам удалось внести свой вклад в раскрытие этой темы и указать новые пути и возможности», — говорит куратор проекта и основательница Forsa Gallery Алиса Нанавова.

В рамках проекта также пройдут лекции и дискуссионная панель с участием директора фонда Елены Пинчук Ольги Рудневой, главного редактора buro24 / 7 Татьяны Соловей и автора книги «Почему в украинском искусстве есть большие художницы» Екатерины Яковенко.

Официальное открытие вернисажа состоится 15 октября в 18:30 в помещении IZONE по адресу ул. Набережно-Луговая 8.



Выставка продлится до 30 октября.



Старт: 15 октября в 18:30



Время работы: вторник-воскресенье с 11:00 до 20:00



Адрес: ул. Набережно-Луговая 8.



Вход: бесплатно