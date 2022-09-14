Amnesty International снова попала в скандал: организация выпустила конверты с "братскими объятиями" россии и Украины

Международная правозащитная организация Amnesty International создала конверты, на которых изображены двое обнимающихся человечков. Один окрашен в цвета флага Украины, другой – россии.
Платформа Visegrád 24, вокруг которой в информационной сфере объединились Чехия, Венгрия, Польша и Словакия, призвала генерального секретаря Amnesty International пойти в отставку.
Исполнительный директор Института Массовой Информации Оксана Романюк предположила, что речь идет о сознательной информационной кампании, а не обычной неосведомленности.
Конверты содержат призыв отправить средства в помощь российским политзаключенным – «узникам совести в россии». Суммы от 15 до 45 фунтов стерлингов (от 637 до 1910 грн – ред.) должны помочь «оказать давление на российское правительство». Сейчас организация объявила сбор для Саши Скочиленко – петербургской художницы и журналистки. российские силовики задержали ее 11 апреля 2022 за антивоенную агитацию. Ей грозит до десяти лет заключения. У нее проблемы со здоровьем, которые обострились в СИЗО.
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