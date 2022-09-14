Amnesty International снова попала в скандал: организация выпустила конверты с "братскими объятиями" россии и Украины

12:32 14 сентября Киев, Украина

Международная правозащитная организация Amnesty International создала конверты, на которых изображены двое обнимающихся человечков. Один окрашен в цвета флага Украины, другой – россии.

Платформа Visegrád 24, вокруг которой в информационной сфере объединились Чехия, Венгрия, Польша и Словакия, призвала генерального секретаря Amnesty International пойти в отставку.

"Они снова за свое. Amnesty International просто не могут перестать сравнивать агрессора и жертву. Просто забирайте вещи и уходите, пора уйти в отставку," - отметили в Visegrád 24.

Исполнительный директор Института Массовой Информации Оксана Романюк предположила, что речь идет о сознательной информационной кампании, а не обычной неосведомленности.

"Амнести считает, что мы должны встречать россиян объятиями, пока они здесь устраивают геноцид. Ну и я думаю, что они сидят на деньгах кремля, потому что столь неосведомленными в современном мире быть просто невозможно. (…) Они сознательно это пропагандируют", - пишет Романюк.

Конверты содержат призыв отправить средства в помощь российским политзаключенным – «узникам совести в россии». Суммы от 15 до 45 фунтов стерлингов (от 637 до 1910 грн – ред.) должны помочь «оказать давление на российское правительство». Сейчас организация объявила сбор для Саши Скочиленко – петербургской художницы и журналистки. российские силовики задержали ее 11 апреля 2022 за антивоенную агитацию. Ей грозит до десяти лет заключения. У нее проблемы со здоровьем, которые обострились в СИЗО.