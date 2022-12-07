11:03 07 декабря Киев, Украина

Amnesty International продолжает закапывать остатки своей репутации. В международной организации заявили, об "избирательном правосудии" расследований Международного Уголовного Суда по Украине. В организации подчеркивают, что расследуя военные преступления в Украине, суд отказывает другим странам в правосудии.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, 7 декабря, заявив, что Amnesty International продолжает закапывать остатки своей репутации.



Соответствующие открытки с надписью "selective justice is justice denied" Amnesty International распространяет на 21-й сессии Ассамблеи государств-участников (ASP) Римского устава, отметил Лубинец.



По его словам, Amnesty International призывает все государства-участники и Ассамблею в целом рассмотреть ключевые рекомендации организации с довольно агрессивной антиукраинской рекламой с целью, по всей видимости, снизить уровень поддержки Украины среди демократического мира и уменьшить внимание к геноцидной политике российской федерации.

“Как Омбудсман я вынужден реагировать на подобные случаи, прежде всего, для того, чтобы те люди и организации, финансирующие Amnesty International, были проинформированы о том, что организация уже явно реализует информационную политику кремля. Осталось понять, их обманули российские пропагандисты или действительно деньги не пахнут?” - подчеркнул Лубинец.

Он напомнил, что летом уже были попытки со стороны организации показать "несправедливое внимание" Международного уголовного суда к событиям в Украине и расследование военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершает российская федерация.



Основывались эти обвинения на том, что отдельные страны поддерживают расследование по Украине, в том числе финансово и экспертно, а в других странах не так активно, пояснил он.



По словам Лубинца, Украина активно работает над формированием проукраинской коалиции в мире. Этим ежедневно занимаются власти, неправительственный сектор и украинские военные, защищая безопасность всей Европы. Солидарность с Украиной дается тысячам жертв гражданских.