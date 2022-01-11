Wizz Air прекращает ависообщение между Украиной и Венгрией

18:37 31 Август Киев, Украина

Все запланированные рейсы на сентябрь и начало ноября из Украины в Венгрию отменены. 
 
Об этом сообили в авиакомпании Wizz Air.

Причиной такого решения является закрытие венгерских границ для иностранцев с 1 сентября. Так, авиакомпания отменяет следующие рейсы из Украины в Венгрию:
  • Киев - Будапешт до 30 сентября;
  • Львов - Будапешт до 1 октября;
  • Запорожье - Будапешт до 2 октября;
  • Одесса - Будапешт до 2 октября;
  • Харьков - Будапешт до 3 октября.