Wizz Air прекращает ависообщение между Украиной и Венгрией

18:37 31 Август Киев, Украина

Все запланированные рейсы на сентябрь и начало ноября из Украины в Венгрию отменены.





Причиной такого решения является закрытие венгерских границ для иностранцев с 1 сентября. Так, Об этом сообили в авиакомпании Wizz Air Причиной такого решения является закрытие венгерских границ для иностранцев с 1 сентября. Так, авиакомпания отменяет следующие рейсы из Украины в Венгрию: