Wizz Air прекращает ависообщение между Украиной и Венгрией

Все запланированные рейсы на сентябрь и начало ноября из Украины в Венгрию отменены.
Об этом сообили в авиакомпании Wizz Air.
Причиной такого решения является закрытие венгерских границ для иностранцев с 1 сентября. Так, авиакомпания отменяет следующие рейсы из Украины в Венгрию:
Причиной такого решения является закрытие венгерских границ для иностранцев с 1 сентября. Так, авиакомпания отменяет следующие рейсы из Украины в Венгрию:
- Киев - Будапешт до 30 сентября;
- Львов - Будапешт до 1 октября;
- Запорожье - Будапешт до 2 октября;
- Одесса - Будапешт до 2 октября;
- Харьков - Будапешт до 3 октября.
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