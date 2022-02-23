19:43 22 Февраль Киев, Украина





Нацотбор на



Из-за ошибок ведущих во время объявления баллов другой участник нацотбора Kalush Orchestra заподозрил организаторов в фальсификации Украинская группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022, которое пройдет в итальянском Турине. Группа заняла второе место в финале нацотбора к Евровидению с песней Stefania, однако победительница конкурса Алина Паш снялась с участием.Нацотбор на "Евровидение-2022" прошел 12 февраля. По результатам голосования членов жюри и зрителей в нем победила Алина Паш, получившая 15 баллов.Из-за ошибок ведущих во время объявления баллов другой участник нацотбора Kalush Orchestra заподозрил организаторов в фальсификации

результатов в пользу Алины Паш.

13 февраля «Общественное» прокомментировало результаты нацотбора относительно достоверности результатов, ошибки при оглашении баллов и обвинений по поводу поездки Алины Паш в Крым



В частности, «Общественное» обнародовало документ, подтверждающий, что Алина Паш путешествовала в Крым законно, через КПВВ на админгранице с материковой Украиной.



Позже стало известно, что Госпогранслужба никогда не выдавала и сейчас уже не может выдать Алине Паш справку о въезде в Крым с украинской территории в 2015-м, поскольку информация об этом хранится в течение пяти лет.



Менеджер Алины Паш заявила, что справку о въезде певицы в Крым «Общественному» предоставил член команды, а не певица лично.



17 февраля Алина Паш сняла свою кандидатуру в Евровидении.



Позже «Общественное» подтвердило, что певица не будет представлять Украину на Евровидении. Оргкомитет прекратил участие певицы в национальном отборе из-за предоставления недостоверной информации. Представителя от Украины решили выбрать из числа других финалистов.