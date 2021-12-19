Wizz Air открывает 17 направлений из Украины в Италию

19:11 20 Июль Киев, Украина





Венгерский лоукостер запускает 17 маршрутов в Италию из 5 городов Украины. На некоторых маршрутах Wizz Air будет конкурировать с ирландской авиакомпанией Ryanair, которая уже запустила 11 направлений.

Указано, что шесть рейсов откроют уже в августе и октябре, остальные – в летнем расписании 2021 года, которое начнет действовать в конце марта.



Маршрутная сеть из Киева будет включать шесть направлений, из Львова и Одессы – по четыре направления, из Харькова – два маршрута, из Запорожья – один.



На многих маршрутах авиакомпания будет конкурировать с другим ирландским лукостером Ryanair. Он уже запустил 11 направлений из Киева, Львова, Одессы и Харькова в Италию и планирует расширить маршрутную сеть из Львова на шесть направлений в 2021 году.







Киев:

Болонья – с 29 марта 2021 года три раза в неделю

Венеция (Тревизо) – с 14 августа 2020 года три раза в неделю

Катания – с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Милан (Мальпенса) – с 28 марта 2021 года четыре раза в неделю

Неаполь – с 14 августа 2020 года три раза в неделю

Рим (Фьюмичино) – с 28 марта 2021 года пять раз в неделю

Львов:

Верона – с 29 марта 2021 года два раза в неделю

Катания – с 30 марта 2021 года два раза в неделю

Милан (Мальпенса) – с 14 августа 2020 года два раза в неделю

Рим (Чампино) – с 16 августа 2020 года два раза в неделю

Одесса:

Болонья – с 30 марта 2021 года два раза в неделю

Венеция (Тревизо) – с 29 марта 2021 года два раза в неделю

Милан (Мальпенса) – с 29 марта 2021 года два раза в неделю

Рим (Фьюмичино) – с 29 марта 2021 года два раза в неделю

Запорожье:

Милан (Мальпенса) – с 27 октября 2020 года два раза в неделю

Харьков: