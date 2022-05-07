Coca-Cola, Roshen и PepsiCo — лидеры по загрязнению окружающей среды в Украине

15:16 07 декабря Киев, Украина

По данным отчета бренд-аудита Break Free From Plastic, компании Coca-Cola, Nestlé и Pepsi третий год подряд становятся "лидерами" по загрязнению окружающей среды.

В Украине ТОП-3 немного отличается – место Nestlé занимает Roshen.





В 2020 году наибольшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании: Международное движение Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковыми упаковками от товаров различных брендов в 55 странах мира. Во время аудита активисты собрали 1013 единиц отходов на улицах 14 украинских городов и определяли, какому бренду они принадлежат.В 2020 году наибольшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании:

Coca-Cola – 11,94%,

Roshen – 8,65%,

PepsiCo – 7,9%.

Также в ТОП-10 антирейтинга попали:

Carlsberg,

АТБ,

IDS Borjomi GROUP,

Nestle,

Phillip Morris,

Оболонь,

Молочный Альянс.

В 2019 году рейтинг загрязнителей в Украине возглавляла компания Morshynska. За ней следовали Coca-Cola и PepsiСo.