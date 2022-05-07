Coca-Cola, Roshen и PepsiCo — лидеры по загрязнению окружающей среды в Украине

15:16 07 декабря Киев, Украина

По данным отчета бренд-аудита Break Free From Plastic, компании  Coca-Cola, Nestlé и Pepsi третий год подряд становятся "лидерами" по загрязнению окружающей среды. 
 
В Украине ТОП-3 немного отличается – место Nestlé занимает Roshen.
 
Международное движение Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковыми упаковками от товаров различных брендов в 55 странах мира. Во время аудита активисты собрали 1013 единиц отходов на улицах 14 украинских городов и определяли, какому бренду они принадлежат.

В 2020 году наибольшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании:
  • Coca-Cola – 11,94%,
  • Roshen – 8,65%,
  • PepsiCo – 7,9%.
фото: компании с наибольшими загрязнителями пластиком в Украине в 2020 году
Также в ТОП-10 антирейтинга попали:
  • Carlsberg,
  • АТБ,
  • IDS Borjomi GROUP,
  • Nestle,
  • Phillip Morris,
  • Оболонь,
  • Молочный Альянс.
В 2019 году рейтинг загрязнителей в Украине возглавляла компания Morshynska. За ней следовали Coca-Cola и PepsiСo.
 
Данные отчета опубликованы на официальном сайте Break Free From Plastic