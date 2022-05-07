Coca-Cola, Roshen и PepsiCo — лидеры по загрязнению окружающей среды в Украине

По данным отчета бренд-аудита Break Free From Plastic, компании Coca-Cola, Nestlé и Pepsi третий год подряд становятся "лидерами" по загрязнению окружающей среды.
В Украине ТОП-3 немного отличается – место Nestlé занимает Roshen.
Международное движение Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковыми упаковками от товаров различных брендов в 55 странах мира. Во время аудита активисты собрали 1013 единиц отходов на улицах 14 украинских городов и определяли, какому бренду они принадлежат.
В 2020 году наибольшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании:
В 2020 году наибольшими загрязнителями пластиком в Украине стали компании:
- Coca-Cola – 11,94%,
- Roshen – 8,65%,
- PepsiCo – 7,9%.
Также в ТОП-10 антирейтинга попали:
- Carlsberg,
- АТБ,
- IDS Borjomi GROUP,
- Nestle,
- Phillip Morris,
- Оболонь,
- Молочный Альянс.
В 2019 году рейтинг загрязнителей в Украине возглавляла компания Morshynska. За ней следовали Coca-Cola и PepsiСo.
Данные отчета опубликованы на официальном сайте Break Free From Plastic
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