Lego - для всех. Компания представила набор в поддержку ЛГБТ- сообщества

07:40 21 Май Киев, Украина

Компания Lego представила свой первый набор в поддержку ЛГБТ- сообщества. Автором идеи стал дизайнер компании Мэтью Эштон. Специальный набор конструктора получил название Everyone is are some (Каждый прекрасен).

Об этом пишет The Guardian.



В набор войдут 11 разноцветных фигурок с подставкой в виде радуги. Каждая фигурка имеет свой уникальный цвет и прическу.



У всех фигурок, кроме одной, нет конкретной привязки к полу, поскольку они призваны “выражать индивидуальность, оставаясь при этом неоднозначными”.

“Этот продукт - призван почтить разнообразие наших фанатов и членов ЛГБТ- сообщества. Мы включили в набор все цвета радужного флага, а дизайн сделали простым и броским, чтобы каждый человек мог с гордостью похвастаться им у себя дома, - сказал Мэтью Эштон в официальном Instagram-аккаунте Lego. - Мы создали этот набор, чтобы включить в него всех: неважно, насколько ты молод или стар, какой у тебя гендер. Lego - для всех”.

Он признался, что и сам относится к ЛГБТК+ сообществу и пережил нелегкое детство: “Мне говорили, с чем играть, как ходить, что говорить, что носить. Как будто все кругом мне говорили, что я был неправ. Я бы хотел, чтобы в детстве я смотрел на мир и думал: "Все будет хорошо, в этом мире есть место для меня"”.



Изначально Эштон сделал набор, чтобы он стоял на его рабочем столе. Но он привлек внимание коллег, и в итоге Lego решила выпустить его для продажи.