Wine Film Fest: В Украине проходит онлайн-кинофестиваль французского кино о вине

18:04 22 Ноябрь Киев, Украина

В Украине проходит неделя онлайн-кинофестиваля о французском вине - Wine Film Fest. Показ кинолент связан с празднованием сбора молодого вина Божоле Нуво, который уже на протяжении 50 лет, каждый 3-й четверг ноября, отмечают во Франции. Иначе праздник можно трактовать с последним сбором урожая.

На фестивале Wine Film Fest можно увидеть 5 французских кинолент разного жанра, которые доступны для бесплатного просмотра на сайте winefilmfest.com.ua.

Фильм «Возвращение в Бургундию» — это картина повествует о семейных ценностях и как трое наследников после смерти отца решают возродить семейное дело.

Документальная кинолента «Душа вина» — о тонкостях виноделия, о том, как виноградная лоза становится вином.

Триллер «Будь моим сыном» - сюжет фильма построен на поисках наследника для зажиточного поместья с виноградниками.

Комедийная мелодрама «Осенняя сказка» — фильм-призер Венецианского кинофестиваля.

Документальная кинолента «Мондовино» — лента номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и Премию Сезар.

Wine Film Fest проходит при поддержке UKRSIBBANK и Французского института в Украине. Все фильмы кинофестиваля транслируются только на территории Украины с 20 по 28 ноября на сайте winefilmfest.com.ua.