Human Rights Watch опубликовала доклад о преступлениях рашистов в Украине

12:40 18 мая Киев, Украина





Было Правозащитники Human Rights Watch посетили 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, опросили 65 человек, выезжали на место происшествия, осматривали вещественные доказательства, а также анализировали фото- и видеоматериалы.Было задокументировано 22 внесудебные казни, 9 случаев незаконного лишения жизни, 6 потенциальных случаев насильственного исчезновения и 7 случаев пыток. Было записано 21 свидетельство мирных жителей о том, как их незаконно удерживали под стражей в нечеловеческих, унизительных условиях.

"российские войска, оккупировавшие в начале войны отдельные районы на северо-востоке Украины, совершили множество жестоких, гнусных, зверских преступлений", – заявил Георгий Гогиа, заместитель руководителя департамента Европы и Центральной Азии в Human Rights Watch

Так, многие мирные жители рассказывают, что российские военные держали их сутками или даже неделями в грязных, душных помещениях – в подвале школы, на заводе, в котельной – практически без еды, без воды, без туалета.

В селе Ягодное российские военные 28 дней держали в школьном подвале более 350 местных жителей, в том числе не менее 70 детей, из которых пять были младенцами. В течение всего этого времени людей почти не выпускали наружу. В помещении было нечем дышать, не было свободного места, чтобы лечь. Людям приходилось справлять нужду в ведра.

"Эти незаконные действия имеют явные признаки военных преступлений. По всем этим случаям необходимо оперативно провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнул Гогиа.