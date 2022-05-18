Human Rights Watch опубликовала доклад о преступлениях рашистов в Украине

Правозащитники Human Rights Watch посетили 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, опросили 65 человек, выезжали на место происшествия, осматривали вещественные доказательства, а также анализировали фото- и видеоматериалы.
Было задокументировано 22 внесудебные казни, 9 случаев незаконного лишения жизни, 6 потенциальных случаев насильственного исчезновения и 7 случаев пыток. Было записано 21 свидетельство мирных жителей о том, как их незаконно удерживали под стражей в нечеловеческих, унизительных условиях.
Было задокументировано 22 внесудебные казни, 9 случаев незаконного лишения жизни, 6 потенциальных случаев насильственного исчезновения и 7 случаев пыток. Было записано 21 свидетельство мирных жителей о том, как их незаконно удерживали под стражей в нечеловеческих, унизительных условиях.
Так, многие мирные жители рассказывают, что российские военные держали их сутками или даже неделями в грязных, душных помещениях – в подвале школы, на заводе, в котельной – практически без еды, без воды, без туалета.
В селе Ягодное российские военные 28 дней держали в школьном подвале более 350 местных жителей, в том числе не менее 70 детей, из которых пять были младенцами. В течение всего этого времени людей почти не выпускали наружу. В помещении было нечем дышать, не было свободного места, чтобы лечь. Людям приходилось справлять нужду в ведра.
С тех пор как 24 февраля началось российское вторжение в Украину, российских военных многократно обвиняли в нарушении законов войны. Во многих случаях их действия могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечности.
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