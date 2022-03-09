Smart City Awards: Харьков стал лучшим цифровым городом

19:56 15 Октябрь Киев, Украина

Завершил работу пятый международный форум - Kyiv Smart City Forum, который в этом году прошел в онлайн-режиме, также по традиции была проведена церемония награждения Smart City Awards.

“Наша команда уделила много времени разработке главных особенностей нынешнего форума — удобной онлайн-платформе с возможностью быстрой коммуникации и формированию контента для наших слушателей. Нынешний формат дал нам возможность максимально привлечь лучших мировых экспертов из Украины, Нидерландов, США, Испании, Германии и Англии. Я хочу поблагодарить всех спикеров, которые приняли участие в нашем форуме и поделились реальными кейсами и рекомендациями, а также — партнеров, которые поддержали нас в этом году в новых реалиях. Я очень рада, что именно наша команда впервые в Украине сделала форум такого формата и собрала более 10.000 участников”, — прокомментировала Глава Попечительского Совета ОО “СМАРТ СИТИ ХАБ” Ярослава Бойко.

В рамках форума прошел ежегодный конкурс Smart City Awards 2020, на котором наградили самые технологичные и самые инновационные города Украины. Из более 100 заявок компетентное жюри определило победителей в 8 номинациях: лучший децентрализованный город, инклюзивный, цифровой, мобильный, экологический, безопасный, архитектурный и энергоэффективный. В каждой из номинаций отмечали победителей в 2-х категориях: города до и свыше 100.000 населения.

Победители выбирались по нескольким критериям: насколько местная власть внедряет оригинальные и новаторские решения по цифровизации и развитию инфраструктуры города; улучшаются ли системы и сети в результате такой работы; в какой мере реализуются цифровые технологии и насколько эти проекты экономически эффективны. И главное: осуществляют они положительное влияние на жизнь жителей.



Награждал лучшие города эксперт по smart city-технологиям, представитель ОО “Смарт Сити Хаб” Юрий Назаров.

“Мы ежегодно проводим этот конкурс, и меня очень радует, что с каждым годом смарт проектов, представляющих украинские города, становится все больше. Меня очень вдохновляет, как развиваются наши города, и я верю, что в следующем году заявок будет вдвое, а то и втрое больше”, — заявил Назаров.

Награды распределились следующим образом:



Лучший энергоэффективный город до 100.000 населения — Каменец-Подольский



Лучший энергоэффективный город более 100.000 населения — Тернополь



Лучший экологический город более 100.000 населения — Львов



Лучший экологический город до 100.000 населения — Тетиев



Лучший Смарт безопасный город более 100.000 населения — Днепр, Винница



Лучший цифровой город более 100.000 населения — Харьков



Лучший инклюзивный город более 100.000 населения — Пирятин



Лучший инклюзивный город до 100.000 населения — Никополь



Лучший архитектурный город более 100.000 населения — Львов



Лучший архитектурный до 100.000 населения — Тростянец



Лучший мобильный город более 100.000 населения — Львов



Лучший мобильный город до 100.000 населения — Мукачево.



Специальную награду от титульного партнера Форума — Visa — получил город Винница за победу в номинации “Лучший smart-безопасный город” более 100.000 населения и проект внедрения системы безналичной оплаты проезда, в том числе с помощью банковских карт при пользовании всеми видами общественного транспорта.



Кроме титульного партнера, мероприятие поддержали еще несколько ведущих компаний. Это инновационный партнер — Vodafone, премиум партнеры — Cisco, ERC, IT-Integrator, технологический партнер — ELKO Украины и Lenovo. Также среди партнеров Kyiv Smart City Forum Hewlett Packard Enterprise, Caparol Украина, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI и atene KOM GmbH.