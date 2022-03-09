Smart City Awards: Харьков стал лучшим цифровым городом

Завершил работу пятый международный форум - Kyiv Smart City Forum, который в этом году прошел в онлайн-режиме, также по традиции была проведена церемония награждения Smart City Awards.
В рамках форума прошел ежегодный конкурс Smart City Awards 2020, на котором наградили самые технологичные и самые инновационные города Украины. Из более 100 заявок компетентное жюри определило победителей в 8 номинациях: лучший децентрализованный город, инклюзивный, цифровой, мобильный, экологический, безопасный, архитектурный и энергоэффективный. В каждой из номинаций отмечали победителей в 2-х категориях: города до и свыше 100.000 населения.
Победители выбирались по нескольким критериям: насколько местная власть внедряет оригинальные и новаторские решения по цифровизации и развитию инфраструктуры города; улучшаются ли системы и сети в результате такой работы; в какой мере реализуются цифровые технологии и насколько эти проекты экономически эффективны. И главное: осуществляют они положительное влияние на жизнь жителей.
Награждал лучшие города эксперт по smart city-технологиям, представитель ОО “Смарт Сити Хаб” Юрий Назаров.
Награды распределились следующим образом:
Лучший энергоэффективный город до 100.000 населения — Каменец-Подольский
Лучший энергоэффективный город более 100.000 населения — Тернополь
Лучший экологический город более 100.000 населения — Львов
Лучший экологический город до 100.000 населения — Тетиев
Лучший Смарт безопасный город более 100.000 населения — Днепр, Винница
Лучший цифровой город более 100.000 населения — Харьков
Лучший инклюзивный город более 100.000 населения — Пирятин
Лучший инклюзивный город до 100.000 населения — Никополь
Лучший архитектурный город более 100.000 населения — Львов
Лучший архитектурный до 100.000 населения — Тростянец
Лучший мобильный город более 100.000 населения — Львов
Лучший мобильный город до 100.000 населения — Мукачево.
Специальную награду от титульного партнера Форума — Visa — получил город Винница за победу в номинации “Лучший smart-безопасный город” более 100.000 населения и проект внедрения системы безналичной оплаты проезда, в том числе с помощью банковских карт при пользовании всеми видами общественного транспорта.
Кроме титульного партнера, мероприятие поддержали еще несколько ведущих компаний. Это инновационный партнер — Vodafone, премиум партнеры — Cisco, ERC, IT-Integrator, технологический партнер — ELKO Украины и Lenovo. Также среди партнеров Kyiv Smart City Forum Hewlett Packard Enterprise, Caparol Украина, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI и atene KOM GmbH.
Лучший энергоэффективный город до 100.000 населения — Каменец-Подольский
Лучший энергоэффективный город более 100.000 населения — Тернополь
Лучший экологический город более 100.000 населения — Львов
Лучший экологический город до 100.000 населения — Тетиев
Лучший Смарт безопасный город более 100.000 населения — Днепр, Винница
Лучший цифровой город более 100.000 населения — Харьков
Лучший инклюзивный город более 100.000 населения — Пирятин
Лучший инклюзивный город до 100.000 населения — Никополь
Лучший архитектурный город более 100.000 населения — Львов
Лучший архитектурный до 100.000 населения — Тростянец
Лучший мобильный город более 100.000 населения — Львов
Лучший мобильный город до 100.000 населения — Мукачево.
Специальную награду от титульного партнера Форума — Visa — получил город Винница за победу в номинации “Лучший smart-безопасный город” более 100.000 населения и проект внедрения системы безналичной оплаты проезда, в том числе с помощью банковских карт при пользовании всеми видами общественного транспорта.
Кроме титульного партнера, мероприятие поддержали еще несколько ведущих компаний. Это инновационный партнер — Vodafone, премиум партнеры — Cisco, ERC, IT-Integrator, технологический партнер — ELKO Украины и Lenovo. Также среди партнеров Kyiv Smart City Forum Hewlett Packard Enterprise, Caparol Украина, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI и atene KOM GmbH.
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