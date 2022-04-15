Ukraine Now and Forever: в Украине презентовали новый бренд украинской культуры

17:26 15 апреля Киев, Украина

Министерство культуры и Госагентство по искусствам запускают проект Ukraine Now and Forever, чтобы привлечь внимание мира к украинской культуре и искусству и продолжить объединять международное сообщество в сопротивлении российской агрессии.



В рамках проекта будут проводить концерты, выставки, литературные чтения, дискуссии с украинскими интеллектуалами, фестивали, показывать театральные представления.



Айдентику для проекта в виде подсолнечника с глазом создал украинский художник Даниель Скрипник.

«Это не просто растение, это история об эмоциях, внимании и взглядах, – объясняет он. – Подсолнечник наблюдает, окутывает своим взглядом и фокусирует внимание. Внимание в это время – это необходимый фактор, который необходим Украине».