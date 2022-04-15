Ukraine Now and Forever: в Украине презентовали новый бренд украинской культуры

Министерство культуры и Госагентство по искусствам запускают проект Ukraine Now and Forever, чтобы привлечь внимание мира к украинской культуре и искусству и продолжить объединять международное сообщество в сопротивлении российской агрессии.
В рамках проекта будут проводить концерты, выставки, литературные чтения, дискуссии с украинскими интеллектуалами, фестивали, показывать театральные представления.
Айдентику для проекта в виде подсолнечника с глазом создал украинский художник Даниель Скрипник.
В рамках проекта будут проводить концерты, выставки, литературные чтения, дискуссии с украинскими интеллектуалами, фестивали, показывать театральные представления.
Айдентику для проекта в виде подсолнечника с глазом создал украинский художник Даниель Скрипник.
Айдентика можно свободно скачать по ссылке и использовать в инициативах, которые будут демонстрировать миру самобытность украинской культуры и призвать поддерживать Украину в войне с россией.
Проект Ukraine Now and Forever также направлен на привлечение средств в Фонд восстановления культуры (Минкульт в марте открыл счет для поддержки культуры). Собранные средства пойдут на охрану, эвакуацию, оцифровку, защиту и сохранение культурных ценностей, поддержку заведений культуры и искусства, креативных индустрий.
Проект Ukraine Now and Forever также направлен на привлечение средств в Фонд восстановления культуры (Минкульт в марте открыл счет для поддержки культуры). Собранные средства пойдут на охрану, эвакуацию, оцифровку, защиту и сохранение культурных ценностей, поддержку заведений культуры и искусства, креативных индустрий.
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