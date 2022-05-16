9 из 10 украинцев могут оказаться за чертой бедности - ООН

08:54 16 мая Киев, Украина

По данным Организации Объединенных Наций, в Украине в результате полномасштабного нападения россии половина предприятий оказалась закрытой, вторая половина испытывает трудности. 
 
В ООН считают, что если война затянется на срок больше одного года, то экономические достижения последних двух десятилетий могут быть потеряны, а 90% населения окажутся за чертой бедности.
"Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности", – говорится в публикации.
Такие оценки в своем блоге в Twitter озвучила ООН. По их самым скромным оценкам (реальная цифра по оценкам украинских экспертов может быть в 5-6 раз выше) инфраструктуре страны уже нанесли ущерб на 100 млрд долларов.
 
Ранее в организации отмечали, что такой сценарий может наступить, если не предпринимать никаких мер по поддержке украинцев
 
Программа развития ООН (ПРООН) рассматривает проверенные и испытанные программы, которые она использовала в других конфликтных ситуациях.
"Программы денежных переводов, особенно в такой стране, как Украина, где финансовая система и архитектура все еще функционируют, где доступны банкоматы, являются важнейшим способом быстрого охвата людей денежными переводами или временным базовым доходом", — заявил глава глава ПРООН Ахим Штайнер.
Черта бедности обычно определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день. Программа денежных переводов, по их подсчетам, будет стоить около 250 млн долл в месяц. Это поможет покрыть частичные потери доходов 2,6 млн человек из самых незащищенных категорий. Более амбициозная программа "базового дохода" будет стоить 430 млн долларов в месяц. В ней предполагается обеспечение 5,5 долл. в день на человека.