9 из 10 украинцев могут оказаться за чертой бедности - ООН

08:54 16 мая Киев, Украина

По данным Организации Объединенных Наций, в Украине в результате полномасштабного нападения россии половина предприятий оказалась закрытой, вторая половина испытывает трудности.

ООН считают, что если война затянется на срок больше одного года, то экономические достижения последних двух десятилетий могут быть потеряны, а 90% населения окажутся за чертой бедности.

"Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности", – говорится в публикации.

Такие оценки в своем блоге в Twitter озвучила ООН. По их самым скромным оценкам (реальная цифра по оценкам украинских экспертов может быть в 5-6 раз выше) инфраструктуре страны уже нанесли ущерб на 100 млрд долларов.

Ранее в организации отмечали, что такой сценарий может наступить, если не предпринимать никаких мер по поддержке украинцев

Программа развития ООН (ПРООН) рассматривает проверенные и испытанные программы, которые она использовала в других конфликтных ситуациях.

"Программы денежных переводов, особенно в такой стране, как Украина, где финансовая система и архитектура все еще функционируют, где доступны банкоматы, являются важнейшим способом быстрого охвата людей денежными переводами или временным базовым доходом", — заявил глава глава ПРООН Ахим Штайнер.

Черта бедности обычно определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день. Программа денежных переводов, по их подсчетам, будет стоить около 250 млн долл в месяц. Это поможет покрыть частичные потери доходов 2,6 млн человек из самых незащищенных категорий. Более амбициозная программа "базового дохода" будет стоить 430 млн долларов в месяц. В ней предполагается обеспечение 5,5 долл. в день на человека.