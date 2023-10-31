95% украинских сайтов соответствуют языковому законодательству

08:42 31 октября Киев, Украина

В Украине только 5% национальных и региональных сайтов не соответствуют нормам языкового законодательства и не имеют украинской версии.

Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Креминь поделился результатами исследования, в рамках которого проанализировали 866 тысяч сообщений в соцсетях и проверили 1924 ресурса – 566 общенациональных и 1358 региональных порталов.

Как оказалось, полноценная украиноязычная версия сайта открывалась по умолчанию в 81% общенациональных и 85% региональных медиа. В остальных случаях пользователи видели первую страницу либо на русском, либо смешанно на украинском и русском языках.

Если говорить о сайтах, не имеющих украинской версии вообще, то таких насчитали 35 среди общенациональных и 60 среди региональных медиа.
"По сравнению с прошлым годом ситуация кардинально меняется и позитивная динамика ощущается как на национальном, так и региональном уровнях. В то же время, в тех регионах, где наблюдаются системные нарушения, до сих пор нет утвержденных региональных языковых программ. Я говорю о Харькове и Одессе", - добавляет Креминь.