95% украинских сайтов соответствуют языковому законодательству

08:42 31 октября Киев, Украина

В Украине только 5% национальных и региональных сайтов не соответствуют нормам языкового законодательства и не имеют украинской версии.



Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.



Креминь поделился результатами исследования, в рамках которого проанализировали 866 тысяч сообщений в соцсетях и проверили 1924 ресурса – 566 общенациональных и 1358 региональных порталов.



Как оказалось, полноценная украиноязычная версия сайта открывалась по умолчанию в 81% общенациональных и 85% региональных медиа. В остальных случаях пользователи видели первую страницу либо на русском, либо смешанно на украинском и русском языках.



Если говорить о сайтах, не имеющих украинской версии вообще, то таких насчитали 35 среди общенациональных и 60 среди региональных медиа.