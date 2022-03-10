92% украинцев убеждены, что Россия проигрывает

17:20 10 Март Киев, Украина





Согласно результатам опроса, почти все Социологическая группа «Рейтинг» с 8 по 9 марта провела опрос украинцев о том, верят ли они, что Украина сможет отразить нападение России.Согласно результатам опроса, почти все украинцы – 92% – убеждены, что Россия проигрывает войну, которую же развязала 24 февраля, цинично напав рано утром. И этот показатель растет практически каждый день.

Только 6% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу Украины против России во всех регионах страны. Думая о ситуации в стране, 91% опрошенных испытывают надежду, только 6% респондентов испытывают безысходность. Во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

"42% считают, что о восстановлении дружеских отношений украинцев с россиянами вообще не может быть речи. 22% думают, что это возможно через 20-30 лет после войны, 18% — что за 10-15 лет, и только 12% считают восстановление дружбы возможным через пару лет после войны. Чуть больше верят в восстановление отношений жители Юга и Востока, и имеющие родственников в России. Но и среди них больше трети вообще не верят в возвращение дружбы между народами", — говорится в сообщении.

Также по результатам соцопроса 97% опрошенных планируют оставаться в Украине в ближайшее время.