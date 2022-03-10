92% украинцев убеждены, что Россия проигрывает

Социологическая группа «Рейтинг» с 8 по 9 марта провела опрос украинцев о том, верят ли они, что Украина сможет отразить нападение России.
Согласно результатам опроса, почти все украинцы – 92% – убеждены, что Россия проигрывает войну, которую же развязала 24 февраля, цинично напав рано утром. И этот показатель растет практически каждый день.
Согласно результатам опроса, почти все украинцы – 92% – убеждены, что Россия проигрывает войну, которую же развязала 24 февраля, цинично напав рано утром. И этот показатель растет практически каждый день.
Только 6% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу Украины против России во всех регионах страны. Думая о ситуации в стране, 91% опрошенных испытывают надежду, только 6% респондентов испытывают безысходность. Во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.
Также по результатам соцопроса 97% опрошенных планируют оставаться в Украине в ближайшее время.
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