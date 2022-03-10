8 украинских вузов попали в топ лучших университетов мира

18:14 10 Июнь Киев, Украина

В ТОП лучших вузов мира попали восемь украинских университетов. Наивысшую позицию рейтинга среди украинских вузов занял Харьковский нацуниверситет им. Каразина.

Нынешний рейтинг университетов - крупнейший за все время существования исследования, в него вошли 1300 высших учебных заведений, сообщает Минобразования Украины, 10 июня.

Рейтинг лучших университетов мира 2022 года среди украинских высших учебных заведений выглядит следующим образом:
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 511-520 место
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 601-650 место

  • Национальный технический университет Харьковский политехнический институт — 651-700 место

  • Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 701-750 место

  • Сумской государственный университет — 701-750 место

  • Национальный университет Львовская политехника — 801-1000 место

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1001-1200

  • Национальный университет Киево-Могилянская академия — 1001-1200