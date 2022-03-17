88% украинцев в этом году не выезжали за границу

07:19 20 октября Киев, Украина

2020 год показал полный провал туристического сезона, виной всему стал коронавирус. Подавляющее большинство украинцев отдыхали дома или на даче.
 
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research&Branding Group.

Способ проведения отпуска в этом году в определенной степени зависел от возраста, региона проживания и типа поселения.

Что показал опрос:
  • 88% украинцев в этом году не выезжали за границу;
  • основными целями зарубежных поездок украинцев стал туризм (12%), рабочие командировки (8%), а также визиты к родственникам / друзьям и на работу / заработки (по 5%);
Где отдыхали украинцы летом 2020-го:
  • дома — 61% опрошенных;
  • на море в Украине — 13%;
  • на даче — 12%;
  • не были в отпуске — 12%;
  • в другом городе Украины — 6%;
  • на море за рубежом — 1%.

фото: где украинцы провели отпуск