07:19 20 октября Киев, Украина

2020 год показал полный провал туристического сезона, виной всему стал коронавирус. Подавляющее большинство украинцев отдыхали дома или на даче.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research&Branding Group.



Способ проведения отпуска в этом году в определенной степени зависел от возраста, региона проживания и типа поселения.



Что показал опрос:

88% украинцев в этом году не выезжали за границу;

основными целями зарубежных поездок украинцев стал туризм (12%), рабочие командировки (8%), а также визиты к родственникам / друзьям и на работу / заработки (по 5%);

Где отдыхали украинцы летом 2020-го: