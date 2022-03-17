2020 год показал полный провал туристического сезона, виной всему стал коронавирус. Подавляющее большинство украинцев отдыхали дома или на даче.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research&Branding Group.
Способ проведения отпуска в этом году в определенной степени зависел от возраста, региона проживания и типа поселения.
Что показал опрос:
Способ проведения отпуска в этом году в определенной степени зависел от возраста, региона проживания и типа поселения.
Что показал опрос:
- 88% украинцев в этом году не выезжали за границу;
- основными целями зарубежных поездок украинцев стал туризм (12%), рабочие командировки (8%), а также визиты к родственникам / друзьям и на работу / заработки (по 5%);
Где отдыхали украинцы летом 2020-го:
- дома — 61% опрошенных;
- на море в Украине — 13%;
- на даче — 12%;
- не были в отпуске — 12%;
- в другом городе Украины — 6%;
- на море за рубежом — 1%.
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