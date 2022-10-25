86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу с рф, несмотря на массовые обстрелы

08:01 25 октября Киев, Украина

86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу с рф, невзирая на массовые обстрелы гражданской инфраструктуры,

свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Среди них 71% полностью согласны с этим мнением, а 16% – скорее соглашаются.



В то же время, 10% опрошенных считают, что Украина должна перейти к переговорам, чтобы обстрелы прекратились как можно быстрее, даже если для этого нужно будет пойти на уступки россии. Доля тех, кто готов к уступкам, растет с запада на восток страны, но на востоке большинство (69%)

все равно придерживается мнения, что нужно продолжать вооруженное сопротивление.

Среди избравших русский язык для интервью с исследователями также подавляющее большинство (66%) против переговоров с рф. 29% допускают,

что переговоры нужны.

Опрос проводился с 21 по 23 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 1000 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым.