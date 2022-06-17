85% украинских переселенцев отмечают, что в новой местности к ним относятся доброжелательно

13:43 17 июня Киев, Украина

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Gradus Research по заказу Еврокомиссии, 85% украинских переселенцев как внутренних, так и внешних говорят, что в новой местности, куда они выехали из-за войны, к ним относятся доброжелательно. Более того, этот показатель имеет положительную динамику.

Эти результаты созвучны данным анализа Ipsos Flash Eurobarometer, проведенного в 27 странах ЕС, отмечают исследователи. 89% европейцев симпатизируют украинцам и 88% поддерживают предоставление убежища жертвам войны в Украине.



В то же время хорошее отношение и пребывание вне зоны боевых действий не дают украинцам чувствовать себя в безопасности. Всего около трети респондентов (30%) чувствуют себя в безопасности подавляющую часть времени или постоянно. Наибольшая доля респондентов испытывает опасность «время от времени» (46%).



Наибольшее чувство безопасности испытывают те, кто переехал за границу – таких более половины (55%). Среди внутренне перемещенных лиц

доля чувствующих себя в безопасности составляет 25%.

Исследования Gradus Research также демонстрируют стабильно высокое желание украинцев вернуться домой. Доля выехавших за границу и еще не вернувшихся в Украину, однако стремящихся это сделать при первой возможности, составляет 65%. Желающих остаться на новом месте проживания – 8%.



С начала полномасштабного вторжения россии в Украину более 7,7 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие регионы страны, по данным UNHCR. Еще 7,5 миллионов человек пришлось искать убежища в соседних странах.