84% студентов считают свои специальности актуальными, несмотря на войну

10:12 24 октября Киев, Украина

Большинство студентов (84%) считают свои специальности актуальными, несмотря на войну. Больше всего в этом уверены изучающие социальные (92%) и технические науки (90%).

Те, кто считает свои специальности менее перспективными, готовы переучиться. Самые популярные направления для смены профессии – разработка, дизайн и психология.



Наиболее полезными навыками, полученными во время обучения, респонденты считают базовые знания по специальности, английскому языку, тайм-менеджменту и критическому мышлению.





95% студентов не хватает практических навыков, поэтому они ищут дополнительные знания на открытых платформах (Coursera, Youtube), профильных каналах и блогах, а также проходят бесплатные курсы.

По данным опроса , более четверти (26%) студентов работают по специальности параллельно с обучением. Преимущественно студенты магистратуры, изучающие экономические (32%) и точные (22%) науки.

Также более трех четвертей ( 78%) студентов считают, что университет должен сотрудничать с бизнесом, а именно разрабатывать общие дисциплины, помогать в трудоустройстве и прохождении практики.



68% опрошенных хотят работать в ИТ (больше всего это характерно для студентов технических специальностей), в том числе каждый второй

стремится строить карьеру в продуктовой ИТ-компании. Кроме того, 14% респондентов мечтают о собственном бизнесе.

Опрос проводился в августе методом заполнения онлайн-анкеты. Его называют не репрезентативным, результаты опроса следует интерпретировать

как тренд.

Такое исследование Genesis проводит второй год подряд, чтобы выявить, как молодежь относится к образованию, будущей работе и чего не хватает учебным программам.