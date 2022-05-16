82-ой день войны: россия убила 229 украинских детей

09:14 16 мая Киев, Украина

По информации Офиса Генпрокурора, на утро 16 мая, в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии пострадали более 650 украинских детей: 229 детей погибли, 421 ранены.



В прокуратуре отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.



Так, 14 мая в результате обстрела врагом с. Лебяжье Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.



Также стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войсками рф по г. Мариуполь Донецкой области погибла 15-летняя девушка. А 18 марта вследствие обстрела российской армией города - 16-летний подросток.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф украинских городов и сел повреждено 1 748 учебных заведений. При этом 144 из них полностью разрушены.