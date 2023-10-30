81% украинцев считают, что выборы президента сейчас неуместны - опрос

14:42 30 октября Киев, Украина

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), подавляющее большинство украинцев (81%) считают, что национальные выборы в Украине следует проводить после завершения военных действий, поскольку в настоящее время это не уместно.



В то же время 16% опрошенных считают, что выборы должны проводиться уже сейчас, несмотря на текущую обстановку. Все регионы Украины выразили предпочтение провести выборы после завершения войны, хотя восточные регионы (21%) более склонны к проведению выборов в условиях войны по сравнению с западными регионами (13%).



Кроме того, согласно данным КМИС, большинство украинцев (65%) по-прежнему отрицательно оценивают идею дистанционного голосования через интернет, опасаясь возможных фальсификаций. За внедрение дистанционного голосования высказались лишь 29% опрошенных.



Все макрорегионы Украины, с уровнем от 55% до 68%, в большинстве своем относятся негативно к предложению ввести дистанционное голосование. Интересно, что на востоке страны наблюдается самый низкий показатель отрицательного отношения к этой идее, а также выше доля тех, кто не определился с мнением (13%).



/>Опрос был проведен с 30 сентября по 13 октября методом телефонных интервью среди случайно выбранных обладателей мобильных номеров. В нем приняли участие 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, за исключением Крыма.



Заметим, что наступлением осени завершаются полномочия Верховной Рады, а весной истекут полномочия президента.