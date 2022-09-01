81,8% жителей оккупированных территорий не собираются участвовать в "референдумах", которые готовит рф

18:56 15 августа Киев, Украина

Исследовательская компания ”Active Group” провела опрос на временно оккупированных территориях Украины и выяснила, что подавляющее большинство жителей не чувствуют себя в безопасности и считают, что подконтрольные армии рф территории должны снова стать частью Украины.

Согласно опросу 81,8% жителей оккупированных территорий не собираются участвовать в "референдумах", которые готовит россия, только 9% опрошенных сказали, что пойдут на "референдум" оккупантов, 9,2% респондентов не решили, будут ли идти на фейковое голосование.





Респондентов попросили оценить обоснованность территориальных претензий рф на их область: 72,7% ответили, что претензии совершенно не Подавляющее большинство респондентов уверены, что их область должна быть неотъемлемой частью Украины, а их благосостояние и безопасность значительно ухудшились с момента оккупации.Респондентов попросили оценить обоснованность территориальных претензий рф на их область: 72,7% ответили, что претензии совершенно не

обоснованы, 2%, что претензии скорее не обоснованы. Однако 9,9% считают претензии россии обоснованными, а 15,4% затруднились с ответом.

61,5% респондентов считают, что их область должна быть неотъемлемой частью Украины, 6,8% выразили мнение, что область должна быть частью Украины при федерализации. 0,9% опрошенных считает, что их область должна стать независимым государством, 6,8% – что область

должна стать частью россии. 10,3% ответили, что им все равно, в какой стране будет их область. Затруднились ответить 13,6% опрошенных.

Также респонденты спросили, как изменится их личная безопасность по сравнению со временем до 24 февраля 2022 года, если россия получит контроль над их областью. Подавляющее большинство опрошенных (89,5%) ответили, что безопасность ухудшится, из них 66,8% сказали, что значительно ухудшится, 22,6% – несколько ухудшится, 2% считают, что их личная безопасность не изменится. 5% ответили, что их безопасность улучшится. Затруднились ответить 3,1% опрошенных.

Что касается изменения благосостояния, если россия получит контроль над областью, то 72,7% опрошенных ответили, что благосостояние значительно ухудшится, 16,7% – несколько ухудшится, 2% считают, что их благосостояние не изменится, 3,1% – несколько улучшится, 1,8% – значительно улучшится. 3,7% затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось компанией Active Group 4-8 августа 2022 года комбинированным методом с применением всех возможных средств связи с соблюдением безопасности отвечающих – телефонное интервью (с помощью мессенджеров: вайбер и телеграмм), самозаполнение анкет. Всего опрошено 600 респондентов.