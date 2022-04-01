77-ая годовщина освобождения Киева от нацистских оккупантов

12:34 06 ноября Киев, Украина

Ежегодно, 6 ноября столица отмечают День освобождения Киева от нацистских захватчиков, именно исход боя за Киев повлиял на дальнейший ход войны.

В этот день в 1943 году войска Первого Украинского фронта под командованием генерала Ватутина и Первая отдельная чехословацкая бригада под командованием полковника Людвика Свободы взяли город под свой контроль и создали плацдарм для дальнейшего освобождения Правобережной Украины. Vesti.ua собрали историческую сводку об этом дне.



Освобождение Киева

В сентябре 1943 года советские войска форсировали Днепр в районе Киева и захватили на правом берегу два плацдарма:

к северу от города - на линии Лютеж - Вышгород;

в районе Большого Букрина.

Наступление советских войск, начатое по директиве Ставки 12-15 и 21-23 октября с Букринского плацдарма войсками 40-й, 27-й и 3-й гвардейской танковой армий успеха не имело, так как незначительные размеры плацдарма затрудняли сосредоточение войск и боевой техники, а противник имел сильную оборону. В то же время войска 38-й армии, которые действовали на направлении вспомогательного удара, несколько расширили Лютежский плацдарм. Так, Ставка приказала Военному совету Первого Украинского фронта перенести главный удар на Лютежский плацдарм.



Уже 1 ноября войска 40-й и 27-й армий перешли в наступление с Букринского плацдарма, что отвлекло резервы противника. 3 ноября после мощной артподготовки и ударов авиации 2-й воздушной армии войска 38-й армии и 5-го гвардейского танкового корпуса нанесли главный удар с Лютежского плацдарма и прорвали оборону противника на глубину 5-12 км. Для развития наступления 4 ноября были введены в бой 3-я гвардейская танковая армия, которая перерезала шоссе Киев - Житомир на западной окраине Киева, и 1-й гвардейский кавалерийский корпус.





4 ноября советские войска смогли продвинуться к столице с севера на 5-6 км, достигнув пригорода Приорка и северной границы города.

Освобождению Киева также помогло форсирование Днепра 4 ноября силами 237-й стрелковой дивизии в районе острова Казачий, что напротив сел Вита-Литовская и Пирогово, находящихся в 15 км к югу от Киева.



В ночь на 6 ноября 1943 войска Первого Украинского фронта (в том числе 1-я отдельная чехословацкая пехотная бригада) вступили в почти пустой пылающий город.



Значение

Таким образом, были разбиты 15 немецких дивизий, изгнаны нацистские оккупанты из Киева и создан в этом районе стратегический плацдарм, сыгравший важную роль в боях за правобережную Украину.



Победа советских войск в ходе боев за Киев была важна стратегически и повлияла на дальнейший ход войны, но стоила очень дорого - более 30,5 тыс. советских солдат были убиты, ранены или пропали без вести, в то время как потери противника составили 3,8 тыс. солдат.



За мужество и героизм были награждены орденами и медалями 17,5 тыс. бойцов и командиров советской армии. В их честь позже была названа станция метро "Героев Днепра".