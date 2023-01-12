76% украинских беженцев хотят вернуться домой

15:10 12 января Киев, Украина

Около 76% украинцев, вынужденных выехать за границу из-за военной агрессии россии, в будущем планируют вернуться в Украину.



Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Гражданской сетью ОПОРА в эфире телемарафона на "Общественном".

"Около 24% граждан Украины не планируют возвращаться. Но 76% планируют — это очень хороший показатель. И потому, чтобы они все-таки вернулись, и у нас не было демографической трагедии после завершения войны, боевых действий — а об этом общество должно думать сегодня , и государство, и власть — нужно мыслить категориями, которые читают, смотрят украинцы, через какие каналы с ними можно общаться относительно просвещения, трудоустройства, экономической ситуации, кому они доверяют, каким образом потребляют информацию", — отметила она.

Айвазовская призвала украинские органы власти, депутатов и журналистов обратить внимание на проведенное организацией исследование, поскольку оно касается многих тем и категорий граждан — в частности тех, которые отказываются получать официальный статус беженца.

"Чтобы было желание возвращаться, у любого гражданина должно быть ощущение правильного движения, вектора развития государства. Даже при еще длительных боевых действиях, граждане должны понимать, что в Украине есть перспективы. А 71% убежден, что Украина в течение 10 лет станет членом европейского общества и будет развиваться достаточно эффективно, будет успешным государством. Такое настроение должно быть сохранено", — подчеркнула общественная деятельница.

Следовательно, она считает необходимым предоставлять украинцам, оказавшимся за границей, правдивую информацию, которая происходит в сфере безопасности, какие перспективы в сфере трудоустройства, какой план восстановления Украины и как он поможет государству стать площадкой для эффективного роста и почему украинцы должны иметь приоритет, в частности, по рынку труда после завершения боевых действий

"Для многих эта тема может выглядеть преждевременной. Но мы всегда отстаем. Поэтому наши военные сейчас должны делать то, что они делают, а мы как часть общества обязаны анализировать процессы, чтобы правильно заранее находить решение", - отметила Айвазовская.

По ее словам, выводы исследования свидетельствуют о том, что государство должно больше общаться с гражданами через социальные сети и кибертехнологии.