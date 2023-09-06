74% украинцев поддерживают выезд молодых парней на учебу за границу во время войны - опрос

15:33 11 августа Киев, Украина

В Украине 74% граждан поддерживают идею предоставить молодым мужчинам возрастом от 16 до 25 лет возможность свободно выезжать за границу для обучения в период военных действий.



Эти результаты стали итогом опроса, озаглавленного "Между выбором качественного образования и обеспечением безопасности: адаптация школьной системы и вступительных экзаменов в условиях военной конфликта". Аналитический обзор, представленный Полиной Бондаренко, которая исследует настроения граждан и был опубликован при поддержке Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.



Интересно, что 53% населения страны выступает против возможности выезда мужчин за границу во время войны, независимо от возраста. Однако, если речь идет о молодых мужчинах, которые планируют поехать учиться за границу, то 74% украинцев разделяют мнение о том, что им следует предоставить такую возможность.



Подробнее озвучивая данные, Полина Бондаренко заметила, что доля несогласных с этой идеей составляет 18%.



Заинтересованность в обеспечении свободного выезда для молодых учащихся независима от половой принадлежности респондентов.



Данный национальный опрос был проведен совместно Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии в период с 3 по 17 июля 2023 года. Исследование охватило 2011 человек, достигших 18-летнего возраста, проживающих на контролируемых Украиной территориях.



Важно отметить, что в выборку не вошли индивидуумы, находящиеся в специфических условиях, таких как больницы, тюрьмы и военная служба, что обеспечило более репрезентативный характер данного исследования.