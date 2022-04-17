73-я годовщина свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа

12:50 20 ноября Киев, Украина

Брак Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа - самый долгий союз в истории британской монархии, сегодня пара отмечает 73-ю годовщину свадьбы, которая состоялась в 1947 году в Вестминстерском аббатстве.

"Королева и герцог Эдинбургский смотрят на юбилейную открытку, сделанную принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также на другие открытки и письма, отправленные доброжелателями в честь празднования их 73-й годовщины", – говорится в сообщении под фото.

Церемония свадьбы королевы и ее мужа состоялась в Вестминстерском аббатстве в 1947 году.