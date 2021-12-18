6 декабря в Киеве презентуют видеопроект «Женщины, погибшие за Украину»

17:39 03 Декабрь Киев, Украина

В День Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря, Украинский институт национальной памяти вместе с Женским Ветеранским Движением и Национальным музеем истории Украины во Второй мировой проведет показ видео из проекта «Женщины , погибшие за Украину» и дискуссию «Женщины в украинской освободительной борьбе в 20-21 веках. Или место женщины в армии?

Проект «Женщины, погибшие за Украину» – цикл из восьми фильмов о женщинах, павших в нынешней российско-украинской войне. Создан Женским ветеранским движением при поддержке Украинского института национальной памяти. В видеоисториях участницы движения рассказывают о погибших сестрах и пытаются раскрыть позицию женщины, которая добровольно ушла защищать свою страну. Героинями цикла стали Ярослава Никоненко, Наталья Хоружа, Яна Червона, Сабина Галицкая, Ирина Шевченко, Алеся Бакланова, Екатерина Носкова и Клавдия Сытник.



С 2014 г. в российско-украинской войне погибли 20 храбрых защитниц. Однако ни одна женщина-военнослужащая не была удостоена высшего звания – Героя Украины. В 2021 г. Женское ветеранское движение осуществило представление на присвоение его трем героиням видеопроекта: Ирине Шевченко, Сабине Галицкой и Наталии Хоружей. Они погибли на Востоке Украины, спасая жизнь других.



В ходе дискуссии поднимутся вопросы о месте женщины на войне: