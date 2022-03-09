6 часов в заложниках: оккупанты в Бердянске пытались склонить журналистов к сотрудничеству

20:30 08 Март Киев, Украина





Украинские медийщики отказались сотрудничать с



Он рассказал, что НСЖУ удалось пообщаться с одним из бердянских журналистов, проинформировавшим о деталях прямой информационной оккупации.



Тот рассказал, что редакция намеревалась провести планирование работы на ближайшие дни и поздравить женщин с 8 марта. Бердянске Запорожской области российские оккупанты заблокировали местных журналистов в помещении информационной группы "ПРО100" и предлагали сотрудничество.Украинские медийщики отказались сотрудничать с россиянами , сообщил 8 марта глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в фэйсбуке.Он рассказал, что НСЖУ удалось пообщаться с одним из бердянских журналистов, проинформировавшим о деталях прямой информационной оккупации.Тот рассказал, что редакция намеревалась провести планирование работы на ближайшие дни и поздравить женщин с 8 марта.

“Но пришли русские военные, с ними тоже были мужчины в балаклавах, не в военной форме. Пошли предложения. Работать. Все пришедшие к нам – посторонние люди, привезенные. Можно сказать, что среди них есть специалисты по разным информационным и технологическим направлениям, они готовы налаживать и вещать", – рассказал мужчина (его имя не называется из-за соображений безопасности).

Он уточнил, что у коллектива создалось впечатление, что оккупантов консультировали, возможно, источники в силовых ведомствах по опыту бердянских журналистов, различных ситуаций, которые с ними случались в прошлые годы.

"Как аргумент в пользу работы в новых условиях оккупации нам напоминали об определенных инцидентах прошлого, когда якобы "националисты давили на местных журналистов", - уточнил собеседник НСЖУ.

Продержав людей фактически в заложниках шесть часов, оккупанты их отпустили домой, рассказал Томиленко.



В группу "ПРО100" входят ТРК "Юг", онлайн-радио "Азовская волна", онлайн-ресурс "pro.berdiansk.biz", газеты "Бердянские ведомости", "Бердянск деловой", "Ведомости Юга".



НСЖУ выразила солидарность с коллегами, отказавшимися работать на оккупантов. В то же время ситуация с безопасностью журналистов и медиаработников в регионах, где присутствует российская армия, чрезвычайно тревожная, угрожающая, отметили в организации.



Союз украинских журналистов фиксирует военные преступления России против работников СМИ и информирует о них Европейскую и Международную Федерацию, отметил Томиленко.