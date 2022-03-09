6 часов в заложниках: оккупанты в Бердянске пытались склонить журналистов к сотрудничеству

В Бердянске Запорожской области российские оккупанты заблокировали местных журналистов в помещении информационной группы "ПРО100" и предлагали сотрудничество.
Украинские медийщики отказались сотрудничать с россиянами, сообщил 8 марта глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в фэйсбуке.
Он рассказал, что НСЖУ удалось пообщаться с одним из бердянских журналистов, проинформировавшим о деталях прямой информационной оккупации.
Тот рассказал, что редакция намеревалась провести планирование работы на ближайшие дни и поздравить женщин с 8 марта.
Украинские медийщики отказались сотрудничать с россиянами, сообщил 8 марта глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в фэйсбуке.
Он рассказал, что НСЖУ удалось пообщаться с одним из бердянских журналистов, проинформировавшим о деталях прямой информационной оккупации.
Тот рассказал, что редакция намеревалась провести планирование работы на ближайшие дни и поздравить женщин с 8 марта.
Он уточнил, что у коллектива создалось впечатление, что оккупантов консультировали, возможно, источники в силовых ведомствах по опыту бердянских журналистов, различных ситуаций, которые с ними случались в прошлые годы.
Продержав людей фактически в заложниках шесть часов, оккупанты их отпустили домой, рассказал Томиленко.
В группу "ПРО100" входят ТРК "Юг", онлайн-радио "Азовская волна", онлайн-ресурс "pro.berdiansk.biz", газеты "Бердянские ведомости", "Бердянск деловой", "Ведомости Юга".
НСЖУ выразила солидарность с коллегами, отказавшимися работать на оккупантов. В то же время ситуация с безопасностью журналистов и медиаработников в регионах, где присутствует российская армия, чрезвычайно тревожная, угрожающая, отметили в организации.
Союз украинских журналистов фиксирует военные преступления России против работников СМИ и информирует о них Европейскую и Международную Федерацию, отметил Томиленко.
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