60% украинцев чувствуют себя частью национального сопротивления

60% украинцев ощущают себя частью национального сопротивления, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.
Исследователи попросили оценить респондентов по шкале от 0 до 10 насколько они лично чувствуют себя частью национального сопротивления. К примеру, «5» означает, что человек отчасти чувствует, «10» – чувствует полностью. Оценки от 7 до 10 трактовали как чувство себя частью сопротивления.
В общей сложности 43% респондентов полностью чувствуют себя частью национального сопротивления, а 17% скорее тяготеют к этому. Еще треть респондентов, 32%, отметили, что чувствуют себя частично приобщенными. В то же время, только 4% опрошенных скорее не чувствуют себя
Исследователи попросили оценить респондентов по шкале от 0 до 10 насколько они лично чувствуют себя частью национального сопротивления. К примеру, «5» означает, что человек отчасти чувствует, «10» – чувствует полностью. Оценки от 7 до 10 трактовали как чувство себя частью сопротивления.
В общей сложности 43% респондентов полностью чувствуют себя частью национального сопротивления, а 17% скорее тяготеют к этому. Еще треть респондентов, 32%, отметили, что чувствуют себя частично приобщенными. В то же время, только 4% опрошенных скорее не чувствуют себя
частью сопротивления или совершенно не чувствуют.
Доля тех, кто не чувствует себя частью сопротивления, снижается с запада на восток (с 68 до 48%). Но такой результат исходит из-за того, что растет доля тех респондентов, которые дали промежуточные оценки. Поэтому в целом во всех регионах большинство населения считает себя
причастным к сопротивлению.
Среди выбравших украинский язык для интервью 63% чувствуют себя частью сопротивления. Среди тех, кто выбрал русский, таких 42% (среди них
также больше тех, кто назвал себя частично соответствующим сопротивлению).
Опрос проводился в течение 21-23 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера среди тысяч респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
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