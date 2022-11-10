60% украинцев чувствуют себя частью национального сопротивления

08:03 10 ноября Киев, Украина





Исследователи попросили оценить респондентов по шкале от 0 до 10 насколько они лично чувствуют себя частью национального сопротивления. К примеру, «5» означает, что человек отчасти чувствует, «10» – чувствует полностью. Оценки от 7 до 10 трактовали как чувство себя частью сопротивления.



В общей сложности 43% респондентов полностью чувствуют себя частью национального сопротивления, а 17% скорее тяготеют к этому. Еще треть респондентов, 32%, отметили, что чувствуют себя частично приобщенными. В то же время, только 4% опрошенных скорее не чувствуют себя 60% украинцев ощущают себя частью национального сопротивления, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.Исследователи попросили оценить респондентов по шкале от 0 до 10 насколько они лично чувствуют себя частью национального сопротивления. К примеру, «5» означает, что человек отчасти чувствует, «10» – чувствует полностью. Оценки от 7 до 10 трактовали как чувство себя частью сопротивления.В общей сложности 43% респондентов полностью чувствуют себя частью национального сопротивления, а 17% скорее тяготеют к этому. Еще треть респондентов, 32%, отметили, что чувствуют себя частично приобщенными. В то же время, только 4% опрошенных скорее не чувствуют себя

частью сопротивления или совершенно не чувствуют.

Доля тех, кто не чувствует себя частью сопротивления, снижается с запада на восток (с 68 до 48%). Но такой результат исходит из-за того, что растет доля тех респондентов, которые дали промежуточные оценки. Поэтому в целом во всех регионах большинство населения считает себя

причастным к сопротивлению.

Среди выбравших украинский язык для интервью 63% чувствуют себя частью сопротивления. Среди тех, кто выбрал русский, таких 42% (среди них

также больше тех, кто назвал себя частично соответствующим сопротивлению).

Опрос проводился в течение 21-23 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера среди тысяч респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.