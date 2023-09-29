60 000 украинцев безосновательно получили по 6,5 тысяч грн по программе "е-Поддержка"

По состоянию на начало сентября 2023 года более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили средства по программе "е-Поддержка" в размере 6 500 тысяч грн. Безосновательно такую единовременную помощь получили 60 тысяч украинцев на общую сумму 390 млн грн.
Об этом сообщает платформа Опендатабот, ссылаясь на данные Минэкономики Украины.
В Минэкономики отметили, что все эти граждане являются работниками бюджетных учреждений, то есть им не должна была выплачиваться данная помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме. Возвращенные денежные средства должны быть направлены на нужды национальной безопасности и обороны.
Государство начало выплачивать средства по программе "е-Поддержка" еще в 2021 году — тогда размер пособия равнялся 1 тысяче грн, а получали ее украинцы, которые вакцинировались от Covid-19. С начала полномасштабного вторжения эта программа была распространена на жителей ряда регионов, которые из-за войны остались без работы. При этом прием заявок на получение 6,5 тысяч гривен завершился еще 31 марта 2022 года, после чего государство только занималось выплатами по уже полученным заявкам.
Государство начало выплачивать средства по программе "е-Поддержка" еще в 2021 году — тогда размер пособия равнялся 1 тысяче грн, а получали ее украинцы, которые вакцинировались от Covid-19. С начала полномасштабного вторжения эта программа была распространена на жителей ряда регионов, которые из-за войны остались без работы. При этом прием заявок на получение 6,5 тысяч гривен завершился еще 31 марта 2022 года, после чего государство только занималось выплатами по уже полученным заявкам.
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