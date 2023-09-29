60 000 украинцев безосновательно получили по 6,5 тысяч грн по программе "е-Поддержка"

Об этом сообщает платформа Опендатабот, ссылаясь на данные Минэкономики Украины.

"Из 30,9 млрд грн, которые государство выплатило во время полномасштабной войны по программе "е-Поддержка", 390 млн грн было выплачено неправомерно. Всего 60 тысяч украинцев получили по 6,5 тысяч грн, не имея на это оснований. При этом почти четверть таких получателей - 14,5 тысячи "бюджетников" - уже вернули средства в государственный бюджет", - говорится в сообщении.