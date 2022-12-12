67 журналистов погибли во время выполнения рабочих задач в 2022 году. Больше всего смертей – в Украине

15:30 12 декабря Киев, Украина





Больше всего медийщиков погибли в Украине, освещая полномасштабное российское вторжение. По данным IFJ, это 12 человек, среди которых В 2022 году в мире при выполнении рабочих задач погибли 67 журналистов , сообщили в Международной федерации журналистов (IFJ).Больше всего медийщиков погибли в Украине, освещая полномасштабное российское вторжение. По данным IFJ, это 12 человек, среди которых

фотожурналист Макс Левин, фиксер Fox News Александра Кувшинова и корреспондент Евгений Сакун.

Среди погибших иностранцы: оператор Fox News Пьер Закшевский, сотрудник Time Брент Рено, журналист французского телеканала BFM TV Фредерик Леклер и литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, расстрелянный российскими военными во время съемок документальной ленты в Мариуполе.