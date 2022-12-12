67 журналистов погибли во время выполнения рабочих задач в 2022 году. Больше всего смертей – в Украине

В 2022 году в мире при выполнении рабочих задач погибли 67 журналистов, сообщили в Международной федерации журналистов (IFJ).
Больше всего медийщиков погибли в Украине, освещая полномасштабное российское вторжение. По данным IFJ, это 12 человек, среди которых
Больше всего медийщиков погибли в Украине, освещая полномасштабное российское вторжение. По данным IFJ, это 12 человек, среди которых
фотожурналист Макс Левин, фиксер Fox News Александра Кувшинова и корреспондент Евгений Сакун.
Среди погибших иностранцы: оператор Fox News Пьер Закшевский, сотрудник Time Брент Рено, журналист французского телеканала BFM TV Фредерик Леклер и литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, расстрелянный российскими военными во время съемок документальной ленты в Мариуполе.
В то же время многие смерти зафиксированы в Мексике из-за активности преступных участий, а также на фоне гуманитарного кризиса на Гаити, где вооруженные группировки заблокировали основной грузовой порт, через который государство получает большинство горючего. В этих странах погибли 11 и 6 журналистов соответственно.
Четыре убийства зафиксировали на Филиппинах, еще пять журналистов погибли во время политического кризиса в Пакистане.
В 2022-м произошел «резкий рост» числа погибших и заключенных журналистов, отмечают в IFJ. Смертельные случаи произошли в 21 стране. В прошлом году федерация зафиксировала 47 смертей медийщиков.
В ряде стран продолжаются политические репрессии против журналистов. По меньшей мере 375 журналистов и медиаработников находятся за решеткой за профессиональную деятельность, отчитываются в IFJ. В Китае и Гонконге в тюрьмах содержатся 84 журналиста, далее по количеству заключенных Мьянма (64), Турция (51), Иран (34), беларусь (33), Египет (23), россия и оккупированный ею Крым (29), Саудовская Аравия (11), Йемен (10), Сирия (9) и Индия (7).
Полный список погибших в 2022 году журналистов опубликован по этой ссылке.
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