66% европейцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз

08:59 06 мая Киев, Украина

66% европейцев считают, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова, говорится в апрельском опросе Flash Eurobarometer. Кроме того, 71% согласны с тем, что Украина является частью «европейской семьи», а 89% сочувствуют украинцам.

Синий – «Полностью поддерживаю», голубой – «Скорее поддерживаю», желтый – «Скорее не поддерживаю», оранжевый – «Совершенно не поддерживаю», серый – «Не знаю»

Больше всего поддерживают вступление Украины в ЕС в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%). В то же время меньше всего желающих видеть Украину в ЕС оказалось среди граждан Венгрии (48%), Болгарии (51%) и Люксембурга (52%).



Предоставление гуманитарной помощи украинцам одобряют более девяти из десяти опрошенных европейцев (93%), а 88% поддерживают идею принимать в ЕС эвакуированных. Еще 80% одобряют финансовую поддержку.



Кроме того, подавляющее большинство европейцев (80%) поддерживают экономические санкции против россии.