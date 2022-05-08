На данный момент в страны Евросоюза могут въезжать дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, границы ЕС для украинцев откроют после существенного уменьшения числа больных Covid-19.
Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС.
Кулеба напомнил, что на этих выходных полетел первый в истории прямой авиарейс Киев-Скопье, и Северная Македония сейчас открыта для украинцев, несмотря на пандемию. Кроме того, на прошлой неделе также осуществили первый прямой авиарейс из Украины в Черногорию.
Также Кулеба напомнил, что новый локдаун, возможность которого сейчас обсуждается, не затронет зарубежный отдых. Он считает, что закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно.
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