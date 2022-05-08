17:24 07 декабря Киев, Украина

На данный момент в страны Евросоюза могут въезжать дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, границы ЕС для украинцев откроют после существенного уменьшения числа больных Covid-19.

"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос, безусловно, существенного уменьшения цифр заболеваемости COVID-19 в Украине и странах ЕС", - отметил Кулеба.

Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС.

"На самом деле в мире есть куда поехать, и мы постоянно работаем с разными странами мира, чтобы разблокировать возможность для украинцев туда поехать. Сейчас, даже несмотря на пандемию и карантин, у нас 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе", – сказал он.

Кулеба напомнил, что на этих выходных полетел первый в истории прямой авиарейс Киев-Скопье, и Северная Македония сейчас открыта для украинцев, несмотря на пандемию. Кроме того, на прошлой неделе также осуществили первый прямой авиарейс из Украины в Черногорию.

"Это только за прошлую неделю два примера кропотливой работы, которую дипломатическая система ведет регулярно, чтобы увеличивать для граждан Украины свободу движения в мире. Ведь наступит время, когда коронавирус исчезнет, мы вновь будем свободно путешествовать, и мы хотим подойти к этому моменту максимально подготовленными", – добавил глава МИД Украины.

Также Кулеба напомнил, что новый локдаун, возможность которого сейчас обсуждается, не затронет зарубежный отдых. Он считает, что закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно.