5 самых заметных позитивных изменений в сфере прав человека, произошедших в 2021 году

17:41 14 Январь Киев, Украина

В 2021 году в Украине произошел ряд заметных позитивных изменений в сфере прав человека, в частности, принят закон о коренных народах и ужосточена ответственность за сексизм в рекламе.



Запуск Крымской платформы

23 августа в Киеве успешно состоялся учредительный саммит Крымской платформы – инициированный Украиной новый международный консультационно-координационный формат. Инициатива стала ответом на многолетние призывы правозащитных организаций о создании подобного формата в ответ на системные и грубые нарушения Россией прав человека во временно оккупированном Крыму. Правозащитное

сообщество Украины убеждено, что только деоккупация полуострова может положить конец этому.

Кроме главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине мирным путем – платформа направлена, в частности, на предотвращение нарушений прав человека во время оккупации полуострова и защиту жертв оккупационного режима.



В инаугурационном саммите платформы приняли участие представители 47 государств и международных организаций.



Впрочем, чтобы вернуть Россию в русло международного права, усилий, которые прилагаются сейчас, в частности, со стороны мирового сообщества, недостаточно. Россия продолжает в Крыму преследовать граждан Украины в политически мотивированных уголовных и административных делах, поэтому Украина призывает правительства других стран присоединиться к Крымской платформе, а международные неправительственные организации, аналитические центры, независимые эксперты и правозащитники – к Экспертной сети платформы.



Закон о коренных народах

Еще в марте 2014 года сразу после захвата Крымского полуострова Россией Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором признала крымских татар коренным народом Украины. Однако, что значит на практике такой статус, не было понятно, ведь в течение семи последующих лет парламент не принял ни одного закона, который бы разъяснил это понятие, закрепил права коренного народа и статус его представительных

органов.

Ситуация изменилась только летом 2021 года, когда был принят и 23 июля вступил в силу закон "О коренных народах Украины". Его положения направлены на защиту культурных, информационных и других прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с государством.



Коренным народом, по закону, является “автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования вне Украины”.



Закон признает коренными народами в Украине крымских татар, караимов и крымчаков.



Коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективное и индивидуальное, на полное обладание всеми правами человека и основополагающими свободами, определенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой, а также предусмотрена в Конституции и украинских законах.



Кроме того, коренным народам Украины гарантируется правовая защита от любых действий, направленных на:

лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов;

лишение культурных ценностей;

выдворение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме;

принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме;

поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

"Этот законопроект очень важен для гарантирования прав коренного крымскотатарского народа и является очередным шагом на пути к деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорил постпред Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич накануне принятия закона.

Принятием закона была возмущена власть Российской Федерации, там этот документ назвали дискриминационным, так как в нем не упомянули россиян. В то же время, россияне не подпадают под использованное в законе международное определение коренных народов, хотя бы потому, что имеют собственное государство за пределами Украины.



Кроме того, в мире коренными считаются народы, проживающие в многоэтнических обществах независимых стран и являющиеся потомками тех, кто населял эти территории в период завоевания, колонизации или установления существующих границ. В 2007 году Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию о правах коренных народов, ведь, по данным организации, в более чем 70 странах мира к таким относятся 370 миллионов человек, а многим из них грозит исчезновение.



Согласно декларации, на территории проживания коренного народа без его согласия или просьбы нельзя вести какую-либо военную деятельность. В статье седьмой говорится, что «коренные народы имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности как самобытные.народы и не должны подвергаться никаким актам геноцида или каким-либо другим актам насилия”.



Ужесточение ответственности за сексизм в рекламе

Есть положительные сдвиги и в области гендерного равенства. В 2021 году в Украине ужесточили ответственность за сексизм в рекламе, новые

нормы заработают с 8 января 2022 года.

Так, 10 сентября 2021 года парламент поддержал законопроект №3427 о внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" по противодействию дискриминации по признаку пола.



С этим законом в Украине появляется понятие "дискриминационная реклама по признаку пола". Согласно документу это:

«Реклама, содержащая утверждение и/или изображение относительно интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим и/или стереотипности роли мужчины и женщины, пропагандирующей унизительное и пренебрежительное отношение.



Реклама, унижающая достоинство человека по признаку пола, показывает насилие по признаку пола. А также реклама, использующая изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся к рекламируемому продукту или способу его потребления”.



В пояснительной записке к законопроекту №3427 говорится, что Госпродпотребслужба и Омбудсман ежегодно получают более 500 жалоб о дискриминации по признаку пола в рекламе. За 2019 год рекламодатели уплатили более двух миллионов гривен штрафов за сексизм в рекламе. Однако отсутствие в законодательстве четкого разъяснения относительно содержания понятия "дискриминационная реклама" не позволяло достаточно эффективно наказывать нарушителей.



Поэтому новый закон ужесточает некоторые из существующих норм. Теперь за использование сексизма в рекламе о трудоустройстве рекламодатель должен уплатить штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, что по состоянию на январь 2022 составит 65 тысяч гривен.



Кроме того, за непредставление или представление заведомо недостоверной информации о стоимости распространения или изготовления рекламы рекламодателей будут штрафовать в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн).



Эта дополнительная норма должна наказывать рекламодателей – нарушителей закона о рекламе, которые уменьшают стоимость рекламы, чтобы не платить штрафы, в частности, за сексизм в рекламе.



Напомним, что по закону, в случае размещения запрещенной рекламы рекламодатель должен уплачивать штраф в пятикратном размере стоимости рекламы, а повторное совершение нарушения в течение года приведет к штрафу в десятикратном размере стоимости распространенной рекламы.



Усилена защита детей от сексуального насилия

18 февраля 2021 года Верховная Рада имплементировала подписанную 14 лет назад Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной

эксплуатации и сексуального насилия, известную как Лансаротская конвенция.

Конвенцию, ставшую первым международным документом, касающимся вопроса сексуального насилия над детьми дома или в семье, подписали на испанском острове Лансароте в октябре 2007 года. Через месяц ее подписала и Украина, однако Верховная Рада ратифицировала договор только через пять лет, в июне 2012 года.

Согласно документу, государства-подписанты должны уголовно преследовать людей за действия сексуального характера с детьми моложе возраста сексуального согласия, который в Украине составляет 16 лет. В то же время, на наказание обидчиков не должен влиять контекст, в котором произошло насилие. Документ отмечает, что государства должны информировать и учить детей, чтобы в будущем они не стали жертвами сексуальной эксплуатации и насилия, а правоохранители должны эффективно следить за обидчиками.

Закон, имплементирующий Лансаротскую конвенцию (1256-IX), дополняет Уголовный кодекс Украины новыми статьями: "Домания ребенка для сексуальных целей"; "Сознательное получение доступа, приобретения, владения, изготовления или распространения детской порнографии"; Сознательное получение доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение.



А также дополняет Уголовный процессуальный кодекс положениями о том, что уголовное производство по преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенностиности малолетнего или несовершеннолетнего лица должно осуществляться безотлагательно и рассматриваться в суде в первую очередь. Также предусмотрены дополнительные гарантии учета наилучших интересов при проведении допроса.



По словам юристки Центра "Развитие демократии" Елены Зайцевой, закон обусловит ряд важных изменений, поскольку продлевает сроки давности в отношении преступлений в отношении детей и уточняет ответственность за попытку "обменять" на вознаграждение действия сексуального характера с лицом до 16 лет (фактически за использование детской практики). .



Также документ должен помочь более эффективно препятствовать обращению детской порнографии.



Зайцева рассказала, что одной из самых действенных новаций в проекте стало четкое определение того, что является притязанием ребенка в интернете, и определение наказания за следующие действия: “Наконец-то предложены некоторые меры по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальному насилию. Почему "наконец-то"? Во-первых, указанная конвенция Украина ратифицировала уже более восьми лет назад, и хотелось бы, чтобы такие изменения вносились быстрее. Во-вторых, в Украине действительно наблюдается внимание к мерам помощи пострадавшим в этой сфере, мерам, направленным на преодоление негативных последствий, тогда как меры по предотвращению проблемы получают недостаточно усилий и внимания”.



Запуск рынка земли

В 2021 году на Украине был запущен рынок земли, а граждане теперь могут реализовывать свое право собственности и продавать/покупать

сельскохозяйственные угодья.

Это стало результатом принятия 31 марта 2020 закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому с 1 июля 2021 был отменен мораторий на продажу аграрной земли, действовавший в Украине двадцать лет, с 2001 года, а земля стала предметом купли-продажи.



Этот мораторий нарушал право собственности, защищенное статьей 1 Первого протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (см. также решение Европейского суда по правам человека "Зеленчук и Цицюра против Украины" (2018 год).



Снятие моратория было одним из требований правозащитников к новоизбранным президентом и парламентом. Ведь поэтому владельцы паев не могли свободно распоряжаться своей собственностью, продавать землю или получать справедливую цену от ее аренды, что также привело к формированию теневого рынка земли и коррупции.



За время существования моратория около полутора миллионов землевладельцев умерли, так и не воспользовавшись своим правом распоряжаться землей.



За первые полгода с момента открытия рынка земли было заключено 77 880 сделок.