5-й юбилейный фестиваль «Неделя швейцарского кино» пройдет в онлайн-формате

С 18 по 27 июня состоится «Неделя швейцарского кино», в программу фестиваля вошли самые актуальные фильмы Швейцарии.
Событие, организованное Посольством Швейцарии в Украине совместно с компанией «Артхаус Трафик», пройдет онлайн во второй раз.
В этом году фокусом фестивальной программы стали проблемы экологии: отношения человека и окружающей среды – сквозная тема документальной части подборки.
Номинант Сандэнса 2021 и главный призер Docudays 2021, фильм «Укрощение сада» рассказывает об изысканном увлечении бывшего премьер-министра Грузии – коллекционировании столетних деревьев. Хобби его небезобидное: чтобы пересадить огромное дерево, приходится вырубывать другие, переносить кабели электросетей и прокладывать новые дороги через мандариновые плантации.
Лента «Нобелевский гражданин» знакомит зрителей с нобелиатом по химии Жаком Дюбоше, который стал талисманом молодежных климатических забастовок. Картина была номинирована на Швейцарскую кинопремию 2021 за лучший монтаж.
Номинант Сандэнса 2021 и главный призер Docudays 2021, фильм «Укрощение сада» рассказывает об изысканном увлечении бывшего премьер-министра Грузии – коллекционировании столетних деревьев. Хобби его небезобидное: чтобы пересадить огромное дерево, приходится вырубывать другие, переносить кабели электросетей и прокладывать новые дороги через мандариновые плантации.
Лента «Нобелевский гражданин» знакомит зрителей с нобелиатом по химии Жаком Дюбоше, который стал талисманом молодежных климатических забастовок. Картина была номинирована на Швейцарскую кинопремию 2021 за лучший монтаж.
Продолжает тему климатических забастовок фильм «Жарче, чем климат» об экоактивизме на местном уровне, получившем сильный толчок в Швейцарии после призывов молодой активистки Греты Тунберг. Он демонстрирует год деятельности группы, которая организовывает пятничные протесты в швейцарском городке Биль.
22 июня в 20:00 в рамках Недели швейцарского кино также состоится круглый стол на тему «Природа – для всех, и все – для природы». Мероприятие будет транслироваться на странице «Артхаус Трафик» в Facebook.
Кроме документальных лент на экологическую тематику, в программу также вошли три игровых фильма различных жанров.
Драма «Моя маленькая сестренка» рассказывает о воссоединении двух близнецов – тяжело больного Свена, звезды театра и Лизы, которая когда-то покинула свои художественные амбиции и родной город. В фильме снялись звездные актеры Нина Хосс («Йелла», «Родина»), Ларс Айдингер («Уроки фарси», «Работа без авторства»), Марта Келлер («Марафонец») и Йенс Альбинус («Нимфоманка»). Лента стала номинантом на «Золотого медведя» и Премию «Тедди» Берлинале 2021, а также обладательницей пяти Швейцарских кинопремий 2021. Украинская премьера состоялась на кинофестивале «Молодость» 2021.
Историческая семейная драма «Как Гитлер украл розового кролика» – экранизация одноименного автобиографического романа Джудит Керр. В ней говорится о девятилетней девочке, семья которой вынуждена бежать из родной Германии после прихода к власти нацистов. Лучший молодежный фильм 2020 года по версии Баварской и Немецкой киноакадемий, хит Чилдрен Кинофеста 2021.
«Часики тикают» – современная комедия о приключениях женщин за тридцать в мире, переполненном высоких требований общества, связанных с детьми и отношениями. Номинант на Приз зрительских симпатий кинофестиваля «Золотурн» 2020.
Посмотреть ленты фестиваля можно с 18 до 27 июня на сайте swissfilm.org.ua бесплатно. Просмотр возможен только на территории Украины. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. Количество просмотров некоторых лент ограничено.
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