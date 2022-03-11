5-й юбилейный фестиваль «Неделя швейцарского кино» пройдет в онлайн-формате

16:10 11 Июнь Киев, Украина

С 18 по 27 июня состоится «Неделя швейцарского кино» , в программу фестиваля вошли самые актуальные фильмы Швейцарии.

Событие, организованное Посольством Швейцарии в Украине совместно с компанией «Артхаус Трафик», пройдет онлайн во второй раз.

В этом году фокусом фестивальной программы стали проблемы экологии: отношения человека и окружающей среды – сквозная тема документальной части подборки.



Номинант Сандэнса 2021 и главный призер Docudays 2021, фильм «Укрощение сада» рассказывает об изысканном увлечении бывшего премьер-министра Грузии – коллекционировании столетних деревьев. Хобби его небезобидное: чтобы пересадить огромное дерево, приходится вырубывать другие, переносить кабели электросетей и прокладывать новые дороги через мандариновые плантации.



Лента «Нобелевский гражданин» знакомит зрителей с нобелиатом по химии Жаком Дюбоше, который стал талисманом молодежных климатических забастовок. Картина была номинирована на Швейцарскую кинопремию 2021 за лучший монтаж.





Продолжает тему климатических забастовок фильм «Жарче, чем климат» об экоактивизме на местном уровне, получившем сильный толчок в Швейцарии после призывов молодой активистки Греты Тунберг. Он демонстрирует год деятельности группы, которая организовывает пятничные протесты в швейцарском городке Биль.

22 июня в 20:00 в рамках Недели швейцарского кино также состоится круглый стол на тему «Природа – для всех, и все – для природы». Мероприятие будет транслироваться на странице «Артхаус Трафик» в Facebook.