57% украинских беженцев в Чехии сталкиваются с вербальной агрессией - опрос

По результатам опроса, проведенного Чешским исследовательским агентством PAQ Research, стало известно, что среди украинских беженцев, проживающих в Чехии, 57% столкнулись с вербальной агрессией из-за своего украинского происхождения, а 5% из них подверглись физическим нападениям.
В рамках опроса участникам задавали вопрос о том, сталкивались ли они или их семьи с вербальными или физическими атаками в Чехии из-за их украинской национальности.
Исследование также выявило, что молодые украинцы в возрасте до 40 лет чаще подвергаются вербальным атакам из-за своего происхождения (62%), чем пожилые люди (30%). Кроме того, женщины чаще сталкиваются с вербальной агрессией по сравнению с мужчинами.
Сфера занятости также имеет значение: 67% украинских работников в сфере обслуживания сообщили о словесных нападениях.
Интересной особенностью исследования является тот факт, что среди беженцев, которые подвергались физическому насилию из-за своего происхождения, 14% являются родителями-одиночками с двумя и более детьми. Это часто связано с физическими конфликтами между детьми. В то время как в полных семьях с двумя родителями и несколькими детьми такой опыт сообщили только 6% опрошенных.
В рамках опроса участникам задавали вопрос о том, сталкивались ли они или их семьи с вербальными или физическими атаками в Чехии из-за их украинской национальности.
Исследование также выявило, что молодые украинцы в возрасте до 40 лет чаще подвергаются вербальным атакам из-за своего происхождения (62%), чем пожилые люди (30%). Кроме того, женщины чаще сталкиваются с вербальной агрессией по сравнению с мужчинами.
Сфера занятости также имеет значение: 67% украинских работников в сфере обслуживания сообщили о словесных нападениях.
Интересной особенностью исследования является тот факт, что среди беженцев, которые подвергались физическому насилию из-за своего происхождения, 14% являются родителями-одиночками с двумя и более детьми. Это часто связано с физическими конфликтами между детьми. В то время как в полных семьях с двумя родителями и несколькими детьми такой опыт сообщили только 6% опрошенных.
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