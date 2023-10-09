51% украинской молодежи время от времени чувствуют непреодолимую тревожность

15:33 09 октября Киев, Украина





51% респондентов ответили, что время от времени или редко испытывали непреодолимую Молодежь оценила свой уровень тревожности в три балла из пяти, где один – отсутствие тревоги, а пять баллов – постоянное присутствие тревожного состояния в последние недели, пишут в ЮНИСЕФ U-Report.51% респондентов ответили, что время от времени или редко испытывали непреодолимую тревожность , 21% отметили, что очень часто за

последние недели чувствуют сильную тревогу, а 18% чувствуют себя хорошо и не находятся под психологическим давлением.

Молодежь оценила свой уровень безразличия к интересующим их вещам в три балла.

На вопрос «С кем молодежи комфортно было бы поговорить о стрессе и усталости?» 50% респондентов ответили, что это близкие друзья. Столько же респондентов хотели поговорить о своем состоянии с психологом или консультантом, 30% отметили родных.



В то же время 55% опрошенных никогда не обращаются за помощью, 32% обращаются за ней, но редко, а 11% респондентов ищут помощь часто или постоянно.

50% респондентов ищет ответы на вопросы самочувствия и психического здоровья в интернете – на соответствующих сайтах, в соцсетях. 15% используют программы бесплатной психологической поддержки. 9% прислушиваются к советам блоггеров по теме. 38% признались, что не используют никаких ресурсов.