51% украинцев продолжает регулярно или время от времени донатить на победу

08:58 25 октября Киев, Украина





Регулярно деньги переводит только 10% респондентов, а иногда – 41%. 23% украинцев донечат редко, а 12% сделали это не более одного раза. Не внесли благотворительные взносы за время полномасштабного вторжения 13% опрошенных.



Сходные ответы респонденты демонстрируют, несмотря на возраст, пол или размер населенного пункта.



За последние три месяца



Пожертвования для помощи гражданскому населению (кроме ВПЛ) или животным пользуются меньшей поддержкой, согласно опросу.



51% опрошенных украинцев регулярно или время от времени донесут деньги волонтерам и ВСУ, говорится в исследовании «Общественного».Регулярно деньги переводит только 10% респондентов, а иногда – 41%. 23% украинцев донечат редко, а 12% сделали это не более одного раза. Не внесли благотворительные взносы за время полномасштабного вторжения 13% опрошенных.Сходные ответы респонденты демонстрируют, несмотря на возраст, пол или размер населенного пункта.За последние три месяца украинцы в основном переводили деньги на поддержку военных и гуманитарную поддержку пострадавших от войны людей. Это одежда, вещи для ВПЛ, донаты в фонды и отдельные сборы на нужды ВСУ.Пожертвования для помощи гражданскому населению (кроме ВПЛ) или животным пользуются меньшей поддержкой, согласно опросу.

Самые распространенные виды поддержки:

26% опрошенных передавали одежду, предметы первой необходимости в волонтерские центры, пункты сбора или отдельные ВПЛ (среди женщин эта доля больше – 32%, чем среди мужчин 19%)

25% делали денежные переводы в негосударственные фонды поддержки армии . Поддержка именно негосударственных фондов более сильна среди молодежи 18-24 лет (их доля 37%) и в городах с населением 50 тысяч и более (их доля 33%, когда в городах менее 50 тысяч жителей эта доля составляет 18%)

24% делали денежные переводы в государственные фонды поддержки армии и опрошенные украинцы скорее единодушны в этом – нет статистических различий по группам по полу, возрасту или размеру населенного пункта, кто бы поддерживал такие фонды больше или меньше

23% переводили деньги на волонтерские сборы на нужды отдельных бригад или военных (это направление помощи больше распространено в городах населением 50 тысяч жителей и больше, их доля составляет 27%, когда в городах с населением менее 50 тысяч - 20%).

Другие виды помощи: 18% покупали продукты и оставляли их в специальных корзинах в магазинах, 15% переводили деньги на карту или сбор на нужды отдельных гражданских (на лечение, восстановление жилья, билеты уехать и т.д.), 6% делали денежные переводы в фонды и организации по поддержке населения (переселенцев, пожилых людей, детей, больных и т.п.), а 4% делали денежные переводы в фонды поддержки животных или зоопарков.

Исследования проводились 23 и 24 октября при поддержке Gradus Research. В опросе приняло участие 1000 человек в возрасте 18-60 лет по всей Украине.