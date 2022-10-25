51% украинцев продолжает регулярно или время от времени донатить на победу

51% опрошенных украинцев регулярно или время от времени донесут деньги волонтерам и ВСУ, говорится в исследовании «Общественного».
Регулярно деньги переводит только 10% респондентов, а иногда – 41%. 23% украинцев донечат редко, а 12% сделали это не более одного раза. Не внесли благотворительные взносы за время полномасштабного вторжения 13% опрошенных.
Сходные ответы респонденты демонстрируют, несмотря на возраст, пол или размер населенного пункта.
За последние три месяца украинцы в основном переводили деньги на поддержку военных и гуманитарную поддержку пострадавших от войны людей. Это одежда, вещи для ВПЛ, донаты в фонды и отдельные сборы на нужды ВСУ.
Пожертвования для помощи гражданскому населению (кроме ВПЛ) или животным пользуются меньшей поддержкой, согласно опросу.
Регулярно деньги переводит только 10% респондентов, а иногда – 41%. 23% украинцев донечат редко, а 12% сделали это не более одного раза. Не внесли благотворительные взносы за время полномасштабного вторжения 13% опрошенных.
Сходные ответы респонденты демонстрируют, несмотря на возраст, пол или размер населенного пункта.
За последние три месяца украинцы в основном переводили деньги на поддержку военных и гуманитарную поддержку пострадавших от войны людей. Это одежда, вещи для ВПЛ, донаты в фонды и отдельные сборы на нужды ВСУ.
Пожертвования для помощи гражданскому населению (кроме ВПЛ) или животным пользуются меньшей поддержкой, согласно опросу.
Самые распространенные виды поддержки:
- 26% опрошенных передавали одежду, предметы первой необходимости в волонтерские центры, пункты сбора или отдельные ВПЛ (среди женщин эта доля больше – 32%, чем среди мужчин 19%)
- 25% делали денежные переводы в негосударственные фонды поддержки армии . Поддержка именно негосударственных фондов более сильна среди молодежи 18-24 лет (их доля 37%) и в городах с населением 50 тысяч и более (их доля 33%, когда в городах менее 50 тысяч жителей эта доля составляет 18%)
- 24% делали денежные переводы в государственные фонды поддержки армии и опрошенные украинцы скорее единодушны в этом – нет статистических различий по группам по полу, возрасту или размеру населенного пункта, кто бы поддерживал такие фонды больше или меньше
- 23% переводили деньги на волонтерские сборы на нужды отдельных бригад или военных (это направление помощи больше распространено в городах населением 50 тысяч жителей и больше, их доля составляет 27%, когда в городах с населением менее 50 тысяч - 20%).
Другие виды помощи: 18% покупали продукты и оставляли их в специальных корзинах в магазинах, 15% переводили деньги на карту или сбор на нужды отдельных гражданских (на лечение, восстановление жилья, билеты уехать и т.д.), 6% делали денежные переводы в фонды и организации по поддержке населения (переселенцев, пожилых людей, детей, больных и т.п.), а 4% делали денежные переводы в фонды поддержки животных или зоопарков.
Исследования проводились 23 и 24 октября при поддержке Gradus Research. В опросе приняло участие 1000 человек в возрасте 18-60 лет по всей Украине.
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