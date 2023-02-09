15:47 09 февраля Киев, Украина

51% украинцев оплачивают покупки с помощью смартфона. Треть украинцев утверждают, что готовы полностью отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых, говорится в исследовании компании Mastercard

Также возросла частота безналичных оплат за год. 75% опрошенных оплачивали коммунальные услуги в безналичной форме, 61% оплачивали лекарства, 47% – билеты на поезд, междугородные автобусы и самолеты, 46% – одежду и обувь, а также 26% оплачивают бесконтактный проезд в

городском общественном транспорте.

Также, согласно исследованию MasterIndex, две трети (66%) украинцев донатили безналично в течение 2022 года.