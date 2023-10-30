510 детей погибли в результате агрессии рф в Украине

10:38 30 октября Киев, Украина

По состоянию на утро 30 октября 2023 года по меньшей мере 1651 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф.



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



По официальной информации ювенальных прокуроров 510 детей погибли и 1141 получили ранения разной степени тяжести.

"29 октября в результате обстрела врагом с. Новояковловка Ореховского района Запорожской области ранен 16-летний парень. 27 октября из-за обстрела войсками рф г. Никополь Днепропетровской области пострадал 5-летний мальчик", — сообщили в ОГП.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 492, Харьковской - 304, Херсонской - 132, Киевской - 129, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 96, Черниговской - 72, Луганской - 67.



Эти данные не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.