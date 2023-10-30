510 детей погибли в результате агрессии рф в Украине

По состоянию на утро 30 октября 2023 года по меньшей мере 1651 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По официальной информации ювенальных прокуроров 510 детей погибли и 1141 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По официальной информации ювенальных прокуроров 510 детей погибли и 1141 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 492, Харьковской - 304, Херсонской - 132, Киевской - 129, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 96, Черниговской - 72, Луганской - 67.
Эти данные не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Эти данные не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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