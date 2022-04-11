4-летний Саша из Новых Петровец, 1-летняя Яся из Бучи, 12-летняя София из Луганщины: россияне убили 183 ребенка в Украине

▪️Более 525 детей пострадали в результате вооруженного вторжения России. 183 ребенка погибли и более 342 получили ранения.
▪️ Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 110, Киевской - 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.
▪️В пгт. Ворзель обнаружен тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.
▪️14 марта в результате обстрела села Розважив Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.
▪️В г. Бородянка Киевской области в результате обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.
▪️ 10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение.
▪️ 9 апреля в результате артиллерийских обстрелов российскими военными села Станислав Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.
▪️ Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 110, Киевской - 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.
▪️В пгт. Ворзель обнаружен тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.
▪️14 марта в результате обстрела села Розважив Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.
▪️В г. Бородянка Киевской области в результате обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.
▪️ 10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение.
▪️ 9 апреля в результате артиллерийских обстрелов российскими военными села Станислав Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии