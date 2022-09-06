40 дней после теракта в Еленовке: родственники пленных до сих пор не знают точного количества убитых

Прошло 40 дней с момента теракта в Еленовке, где погибли и получили ранения украинские военнопленные, однако их родственники до сих пор не получили никаких ответов на вопрос о состоянии их близких и сроках их освобождения.
Об этом во время брифинга заявили родственники украинских военнопленных, удерживаемых в колонии в Еленовке.
По мнению международных экспертов и криминалистов, людей взорвали изнутри, о чем свидетельствуют первые видео и фото с места этой трагедии.
Об этом во время брифинга заявили родственники украинских военнопленных, удерживаемых в колонии в Еленовке.
По мнению международных экспертов и криминалистов, людей взорвали изнутри, о чем свидетельствуют первые видео и фото с места этой трагедии.
Кроме того, Кравцова подчеркнула, что этот теракт также был направлен против родных украинских бойцов, которые все 40 дней находятся в информационном вакууме по поводу судьбы своих близких. Она добавила, что все они "живут каждый в своем личном аду, умирая каждый день", потому что никакой информации о родных сегодня нет.
В свою очередь жена пленного "азовца" и руководительница ОО "Женщины из стали" Наталья Зарицкая подчеркнула, что вопреки нормам международного гуманитарного права к украинским военнопленным не допустили представителей Международного комитета Красного Креста.
По ее словам, трагедия в Еленовке пролила свет на катастрофическую ситуацию с пленными. Она подчеркнула, что россия "устраивает варварские зрелища, демонстрируя свою безнаказанность и презрение к общепринятым правилам сосуществования".
Наталья Зарицкая напомнила, что только через 25 дней после трагедии в Еленовке ООН создала группу по расследованию теракта. Однако представители ООН до сих пор не получили доступа к месту трагедии в Еленовке.
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