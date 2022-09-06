40 дней после теракта в Еленовке: родственники пленных до сих пор не знают точного количества убитых

18:59 06 сентября Киев, Украина

Прошло 40 дней с момента теракта в Еленовке, где погибли и получили ранения украинские военнопленные, однако их родственники до сих пор не получили никаких ответов на вопрос о состоянии их близких и сроках их освобождения.



Об этом во время брифинга заявили родственники украинских военнопленных, удерживаемых в колонии в Еленовке.



По мнению международных экспертов и криминалистов, людей взорвали изнутри, о чем свидетельствуют первые видео и фото с места этой трагедии.

"Защитников "Азовстали", которых враг не смог преодолеть в бою, он пытал и подло и жестоко убил. Но должной реакции цивилизованного мира на это преступление до сих пор не произошло. 40 дней реакции нет”, – сказала мать военнопленного Наталья Кравцова.

Кроме того, Кравцова подчеркнула, что этот теракт также был направлен против родных украинских бойцов, которые все 40 дней находятся в информационном вакууме по поводу судьбы своих близких. Она добавила, что все они "живут каждый в своем личном аду, умирая каждый день", потому что никакой информации о родных сегодня нет.



В свою очередь жена пленного "азовца" и руководительница ОО "Женщины из стали" Наталья Зарицкая подчеркнула, что вопреки нормам международного гуманитарного права к украинским военнопленным не допустили представителей Международного комитета Красного Креста.



По ее словам, трагедия в Еленовке пролила свет на катастрофическую ситуацию с пленными. Она подчеркнула, что россия "устраивает варварские зрелища, демонстрируя свою безнаказанность и презрение к общепринятым правилам сосуществования".



Наталья Зарицкая напомнила, что только через 25 дней после трагедии в Еленовке ООН создала группу по расследованию теракта. Однако представители ООН до сих пор не получили доступа к месту трагедии в Еленовке.