4,3 миллиона украинцев получили денежную помощь от международных организаций

16:05 21 декабря Киев, Украина

С начала российского вторжения благодаря ООН и другим международным гуманитарных организаций 4,3 миллиона украинцев получили денежную помощь.



Общая сумма денежных выплат превысила 1 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Сообщается, что за последние два месяца международные гуманитарные организации значительно расширили программы денежных выплат, чтобы помочь жителям освобожденных территорий, переживших оккупацию. Такую финансовую помощь уже получили более 100 тысяч человек, проживающих на освобожденных от врага территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.



На деоккупированных территориях продолжаются проекты денежной помощи, которые реализуются Минреинтеграции совместно с Обществом Красного Креста Украины и Международной организацией по миграции. Другие международные доноры, как отмечают в министерстве, планируют увеличить денежную поддержку пострадавшим от оккупации украинцам.