484 ребенка погибли в Украине из-за агрессии россии

По состоянию на утро 1 июня более 1476 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии. По официальной информации ювенальных прокуроров, 484 ребенка погибли и более 992 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Эти данные неокончательны, отметили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 462, Харьковской - 279, Киевской - 128, Херсонской - 103, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 74, Черниговской - 71, Луганской - 67.
Эти данные неокончательны, отметили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 462, Харьковской - 279, Киевской - 128, Херсонской - 103, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 74, Черниговской - 71, Луганской - 67.
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- 31 мая из-за обстрела войском рф железнодорожного пути между с. Междуречь и с. Булаховка Днепропетровской области травмирован 8-летний мальчик.
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