484 ребенка погибли в Украине из-за агрессии россии

10:07 01 июня Киев, Украина

По состоянию на утро 1 июня более 1476 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии. По официальной информации ювенальных прокуроров, 484 ребенка погибли и более 992 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти данные неокончательны, отметили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 462, Харьковской - 279, Киевской - 128, Херсонской - 103, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 74, Черниговской - 71, Луганской - 67.