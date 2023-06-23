47 спецназовцев ЦСО получили награды

18:42 23 июня Киев, Украина





Церемония вручения государственных и ведомственных наград состоялась сегодня по случаю 29-й годовщины создания подразделения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк наградил 47 спецназовцев Центра специальных операций «А». Все они на сегодняшний день защищают страну в самых горячих точках войны.Церемония вручения государственных и ведомственных наград состоялась сегодня по случаю 29-й годовщины создания подразделения.

«Война продемонстрировала, что такие профессионалы, как вы, критично нужны Украине. Благодарен каждому из вас за службу! Уверяю: и руководство государства, и все украинцы, и я лично очень ценим то, какую важную лепту в будущую победу делает ЦСО «А», – отметил Василий Малюк.

Он подчеркнул, что полученные спецназовцами СБУ награды – абсолютно заслуженные. Это подтверждается тем, что с начала полномасштабного вторжения 5 сотрудников ЦСО «А» получили звание «Герой Украины, к сожалению, 4 из них посмертно.



А сегодня Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины еще двум спецназам «А» СБУ.



На церемонии вручения наград почтили память погибших Героев, выполняя боевые задания.

"Лучшие из лучших отдают свою жизнь за Родину. Такие потери очень болезненны для Службы. Это та высокая цена, которую мы платим за свободу и будущее Украины", – добавил Василий Малюк.

Он поблагодарил спецназначенцев за мужество и профессионализм во время выполнения уникальных спецопераций.

"Украинский народ – гордится вами. А враг – боится. И это лучшая оценка!" – отметил Председатель СБУ.

Василий Малюк пожелал собратьям сил и воодушевления ради главной цели – освобождения Украины и скорейшей Победы!