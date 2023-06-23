47 спецназовцев ЦСО получили награды

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк наградил 47 спецназовцев Центра специальных операций «А». Все они на сегодняшний день защищают страну в самых горячих точках войны.
Церемония вручения государственных и ведомственных наград состоялась сегодня по случаю 29-й годовщины создания подразделения.
Церемония вручения государственных и ведомственных наград состоялась сегодня по случаю 29-й годовщины создания подразделения.
Он подчеркнул, что полученные спецназовцами СБУ награды – абсолютно заслуженные. Это подтверждается тем, что с начала полномасштабного вторжения 5 сотрудников ЦСО «А» получили звание «Герой Украины, к сожалению, 4 из них посмертно.
А сегодня Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины еще двум спецназам «А» СБУ.
На церемонии вручения наград почтили память погибших Героев, выполняя боевые задания.
Он поблагодарил спецназначенцев за мужество и профессионализм во время выполнения уникальных спецопераций.
Василий Малюк пожелал собратьям сил и воодушевления ради главной цели – освобождения Украины и скорейшей Победы!
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